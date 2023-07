Le secrétaire d'État à la Défense du Royaume?Uni souhaite que les dirigeants de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) envisagent d'accélérer l'adhésion de l'Ukraine à l'alliance militaire lors de leur réunion le mois prochain en Lituanie.

Ben Wallace a rencontré jeudi la ministre canadienne de la Défense, Anita Anand, à Londres. Ils ont discuté des priorités en vue du sommet des dirigeants de l'OTAN les 11 et 12 juillet.



M. Wallace pense que les 31 membres de l'OTAN devraient envisager de permettre à l'Ukraine de sauter la partie du plan d'action d'adhésion du processus, compte tenu de la force et de la taille de son armée.

«La Suède et la Finlande n'avaient rien de tout cela et je pense que cela ouvre une question très valable sur le fait qu'à Vilnius nous devrions simplement sauter cela et dire que, sous réserve d'autres conditions, l'Ukraine devrait pouvoir adhérer et nous rejoindre», a-t-il déclaré.

«Après tout, ils vont avoir les forces terrestres les plus expérimentées d'Europe, et probablement l'un des pays les plus lourdement armés d'Europe», a-t-il ajouté.

Mme Anand a fait savoir que le Canada soutient l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN «lorsque les conditions seront réunies».

«C'est une question de plus en plus importante, a-t-elle déclaré. Pour le moment, l'Ukraine doit gagner cette guerre.»

Les membres de l'OTAN ne se sont toujours pas mis d'accord sur l'adhésion de la Suède à l'alliance, une question que le Canada espère voir réglée avant le début du sommet, le 11 juillet.

Craignant d'être la cible de Moscou après l'invasion de l'Ukraine par la Russie l'année dernière, la Suède et la Finlande ont abandonné leurs positions traditionnelles de non-alignement militaire pour chercher protection sous le parapluie de sécurité de l'OTAN. La Finlande est devenue membre en avril.

L'adhésion nécessite le consentement unanime de tous les membres, et la Turquie a accusé la Suède d'être trop indulgente envers les groupes qui, selon Ankara, constituent une menace pour la sécurité, y compris les groupes militants kurdes et les personnes associées à une tentative de coup d'État de 2016.

La Hongrie retarde également son approbation de la candidature de la Suède, mais n'a jamais clairement exprimé publiquement ses préoccupations. Les responsables de l'OTAN s'attendent à ce qu'elle suive le mouvement une fois que la Turquie aura levé ses objections.

Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré mercredi qu'il avait convoqué une réunion de hauts responsables de Turquie, de Suède et de Finlande le 6 juillet pour tenter de surmonter ces objections.

Les législateurs hongrois, quant à eux, ont déclaré qu'un vote longtemps retardé au Parlement sur la ratification de la candidature d'adhésion de la Suède à l'OTAN n'aurait pas lieu avant la session législative d'automne. Cela signifierait presque certainement que la nation nordique ne se joindra pas à temps pour le sommet.

Dépenses en défense

M. Wallace a également défendu le Canada, qui n'a jusqu'à présent pas respecté l'engagement de l'OTAN de consacrer 2 % de son PIB à la défense, affirmant qu'il est important que les pays avancent dans la bonne direction.

«La première bataille est le changement culturel, que la défense n'est plus une dépense discrétionnaire coincée dans un recoin du gouvernement, qu'elle fait partie intégrante de notre travail», a déclaré M. Wallace.

Le Royaume-Uni dépense déjà plus de 2% de son PIB à la défense. Le Canada a augmenté ses dépenses au cours des dernières années, mais n'a pas encore prévu d'atteindre l'objectif convenu.

M. Wallace a souligné qu'une croissance significative de la défense prend du temps.

«Vous ne pouvez pas acheter un navire de guerre en un an, vous ne pouvez pas recruter et former une autre brigade en un an, cela prend du temps», a-t-il déclaré.

«Bien sûr, je dirai à mes amis au Canada, et en France, et en Allemagne, et au Danemark, et dans tous ces autres pays qui ne sont pas à deux pour cent, «Vous devriez essayer d'y arriver».»

Mme Anand avait prévu de rendre visite aux troupes canadiennes au Royaume-Uni qui entraînent des recrues ukrainiennes, mais le voyage a été annulé en raison du mauvais temps.