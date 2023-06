Le projet de loi 24 sur l'augmentation de 30 000 $ du salaire des élus a été adopté à l'Assemblée nationale, mardi.

Le salaire de base des députés passe ainsi de 101 561 $ à 131 766 $. Le salaire des ministres, quant à lui, passe de 177 732 $ à 230 591 $ et le premier ministre, François Legault, gagnera quant à lui 270 120 $. Sa rémunération était auparavant de 208 200 $.

Tous les membres des caucus de Québec solidaire (QS) et du Parti québécois (PQ) ont voté contre le projet de loi, déposé le 11 mai dernier par le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, leader parlementaire du gouvernement de François Legault. M. Jolin-Barrette n'était pas présent lors du vote.

Hausse de 30 000$ du salaire des députés: le projet de loi 24 vient d'être adopté à l'Assemblée Nationale. À noter que tout le caucus @QuebecSolidaire et @partiquebecois a voté contre. #polqc #assnat #noovoinfo — Simon Bourassa (@Simon_Bourassa) June 6, 2023

Malgré les critiques, le premier ministre a défendu cette augmentation de la rémunération des députés, adoptée à la suite de la recommandation d’un comité indépendant d’ex-élus. Ce rapport du Comité consultatif indépendant évoquait un «retard» dans la rémunération des élu(e)s et prônait une augmentation des salaires dès la fin de l'exercice financier 2023-2024.

Selon M. Legault, la hausse servira à «valoriser» le travail de député et attirer «les meilleurs». D'ailleurs, il «voit mal» pourquoi les secteurs privé et public «paieraient plus que la politique».

«Un jeune père ou une mère de famille a le droit d'aller gagner le plus d'argent possible pour donner le plus possible à ses enfants. C'est comme ça que je vois la vie, moi», avait dit le premier ministre.

Le parti de Gabriel Nadeau-Dubois refuse de voir les parlementaires s'octroyer eux-mêmes une augmentation de salaire. «Quel moment gênant au Salon bleu: les uns après les autres, caquistes et libéraux se sont levés pour voter une loi qui augmente leur salaire de 30 000$», a déploré M. Nadeau-Dubois en réaction au vote.

«Personne d'autre au Québec n'a ce privilège. S'ils voulaient alimenter le cynisme, ils n'auraient pas fait mieux.» Déclaration de Gabriel Nadeau-Dubois sur Twitter

Un sondage Léger réalisé pour QS suggérait à la fin mai que trois Québécois sur quatre sont contre la hausse de 30 % du salaire des députés.

«Un rejet massif comme ça, c'est rare, et c'est un signal que doit entendre François Legault», a déjà déclaré «GND».

Le chef du PQ, Paul Saint-Pierre Plamondon, a pour sa part indiqué que lui et les deux autres députés péquistes, Pascal Bérubé et Joël Arseneau, allaient remettre la différence entre leur augmentation salariale et celle de l'indexation des salaires du secteur public à des organismes de charité.



Les députés péquistes estiment que le moment pour augmenter le salaire des élus est inopportun, «alors que le gouvernement est en négociation de conventions collectives avec plusieurs groupes de travailleurs de la fonction publique».

Avec de l'information d'Émile Bérubé-Lupien pour Noovo Info et de La Presse canadienne.