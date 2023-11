Le secrétaire d'État américain Antony Blinken retournera cette semaine au Moyen-Orient, alors que les États-Unis espèrent trouver un moyen de prolonger le cessez-le-feu à Gaza et de libérer davantage d'otages, a annoncé lundi le département d'État. Ce sera son troisième voyage dans la région depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, le mois dernier.

M. Blinken se rendra en Israël et en Cisjordanie après avoir assisté à des réunions portant sur la situation en Ukraine, mardi et mercredi à Bruxelles et à Skopje, en Macédoine du Nord, où se réunissent les ministres des Affaires étrangères de l’Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) et de l’Organisation pour la paix et la sécurité en Europe.

Israël a accepté de suspendre ses opérations militaires en échange de la libération progressive des otages pris par le Hamas lors de ses attaques du 7 octobre contre Israël. L’accord devait expirer lundi, mais a été prolongé de deux jours supplémentaires, ce qui signifie que la prolongation expirera au moment même où M. Blinken arrivera en Israël.

Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche, John Kirby, a déclaré lundi que les États-Unis espéraient voir la pause se prolonger davantage, mais qu'ils dépendaient de la poursuite par le Hamas de la libération des otages.

En Israël et en Cisjordanie, M. Blinken «discutera du droit d'Israël à se défendre conformément au droit humanitaire international, ainsi que des efforts continus pour obtenir la libération des otages restants, protéger la vie civile pendant les opérations israéliennes à Gaza et accélérer l'aide humanitaire aux civils», a déclaré le porte-parole du Département d’État, Matthew Miller, dans un communiqué.

Il a déclaré que M. Blinken discuterait également des principes d’un Gaza post-conflit, ainsi que de la nécessité d’établir un État palestinien indépendant et d’empêcher l’expansion du conflit.

En Cisjordanie occupée, M. Blinken devrait rencontrer le président palestinien Mahmoud Abbas. M. Blinken et d’autres responsables américains ont déclaré qu’ils pensaient que l’Autorité palestinienne devrait jouer un rôle important dans la gouvernance de Gaza après le conflit.

Depuis Israël et la Cisjordanie, M. Blinken se rendra aux Émirats arabes unis pour des discussions avec les dirigeants régionaux qui seront à Dubaï pour assister au sommet sur le climat COP28.

M. Blinken s’est engagé dans une diplomatie acharnée pour tenter d’empêcher la propagation du conflit à Gaza, étendre la fourniture d’aide humanitaire aux civils palestiniens sur le territoire, obtenir la libération des otages et faire en sorte que les étrangers et les personnes ayant la double nationalité quittent Gaza par voie terrestre pour se rendre en Égypte.

Lors de chacun de ses deux voyages précédents, M. Blinken s’est rendu à plusieurs reprises en Israël et en Jordanie. Entre les deux voyages, il a également fait escale à Bahreïn, en Égypte, en Irak, au Qatar, en Arabie saoudite, en Turquie et aux Émirats arabes unis.

M. Blinken arrivera en Israël après avoir participé à une réunion des ministres des Affaires étrangères de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) à Skopje. Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a déclaré qu'il prévoyait d'assister à la réunion de l'OSCE, ce qui pourrait ouvrir la voie à une confrontation américano-russe à propos de l'Ukraine.

À Bruxelles, M. Blinken participera au rassemblement de deux jours de l'OTAN, qui comprendra la première réunion au niveau des ministres des Affaires étrangères du Conseil OTAN-Ukraine, un organe créé par les dirigeants de l'alliance lors de leur dernier sommet pour améliorer la coopération et la coordination et aider à préparer Kyiv à une éventuelle adhésion.