Le Sénat américain a approuvé tard jeudi soir l’entente sur la suspension du plafond de la dette, ce qui devrait permettre au président Joe Biden de signer le document final à temps pour éviter au pays un défaut de paiement.

L’accord négocié entre M. Biden et le président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, ne laisse ni les républicains ni les démocrates pleinement satisfaits du résultat. Mais au bout du compte, après des semaines de négociations acharnées, il permet de régler le problème du plafond de la dette qui risquait de bouleverser l'économie américaine et mondiale — du moins jusqu'à la prochaine échéance, en 2025.

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, a ainsi laissé tomber que l'adoption du projet de loi signifie que «l'Amérique peut pousser un soupir de soulagement».

«Nous évitons le défaut de paiement», s’est-il réjoui.

Sur Twitter, M. Biden a aussi salué le résultat du vote du Congrès, soulignant que «des sénateurs des deux partis ont voté pour protéger nos progrès économiques durement acquis et empêcher un défaut de paiement historique».

«Personne n'obtient tout ce qu'il veut dans une négociation, mais ne vous y trompez pas: cet accord bipartisan est une grande victoire pour notre économie et le peuple américain», a-t-il affirmé.

Le président a indiqué qu'il «a hâte de signer ce projet de loi dès que possible» et qu'il compte s'adresser directement aux Américains vendredi. «Notre travail est loin d'être terminé», a-t-il écrit.

