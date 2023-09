Le sénateur américain Bob Menendez, du New Jersey, et son épouse ont été inculpés vendredi pour avoir accepté des pots-de-vin en espèces, des lingots d'or et une voiture de luxe en échange d'une série d'actes de corruption, notamment le fait que le démocrate ait utilisé son influence sur les affaires étrangères au profit du gouvernement autoritaire de l'Égypte.

Une perquisition au domicile du couple a permis de découvrir 100 000 $ US en lingots d'or et 480 000 $ US en espèces, a indiqué le département de la Justice, qui a annoncé les accusations retenues contre le démocrate de 69 ans près de six ans après qu'une précédente affaire criminelle contre lui se soit terminée par une impasse du jury.

Ce dernier acte d'accusation n'est pas lié aux accusations précédentes selon lesquelles M. Menendez aurait accepté des cadeaux somptueux pour faire pression sur des fonctionnaires au nom d'un médecin de la Floride.

M. Menendez semble être le premier sénateur en exercice dans l'histoire des États-Unis à avoir été inculpé pour deux allégations criminelles sans lien entre elles. M. Menendez doit être réélu l'année prochaine pour tenter de prolonger sa carrière de trois décennies à Washington, alors que les démocrates détiennent une courte majorité au Sénat.

Maintenant qu'il est inculpé, M. Menendez devra démissionner de son poste de président de la commission sénatoriale des Affaires étrangères. Le règlement du groupe démocrate du Sénat stipule que tout membre accusé d'un crime doit se retirer d'un poste de direction.

M. Menendez avait dû quitter son poste de premier démocrate de la commission lorsqu'il a été inculpé en 2015. Il a repris son poste en 2018 lorsqu'il a été blanchi des accusations.

La première fois que M. Menendez a été inculpé, il a été accusé d'avoir utilisé son influence politique pour aider un ophtalmologiste de Floride qui l'avait comblé de cadeaux et de contributions à sa campagne.

Les nouvelles accusations font suite à une enquête qui a duré des années et qui a examiné, entre autres, les transactions d'un homme d'affaires du New Jersey ― un ami de l'épouse de M. Menendez ― qui a obtenu du gouvernement égyptien l'autorisation exclusive de certifier que la viande importée dans ce pays répondait aux exigences alimentaires de l'islam. Les enquêteurs ont également posé des questions sur les interactions de la famille Menendez avec un promoteur du New Jersey.

Fils d'immigrés cubains, M. Menendez a occupé des fonctions publiques sans interruption depuis 1986, date à laquelle il a été élu maire d'Union City, dans le New Jersey. Il a été législateur d'État et a passé 14 ans à la Chambre des représentants des États-Unis. En 2006, le gouverneur Jon Corzine a nommé M. Menendez au siège de sénateur qu'il avait laissé vacant lorsqu'il est devenu gouverneur.

M. Menendez a révélé publiquement pour la première fois qu'il faisait l'objet d'une nouvelle enquête fédérale en octobre dernier. Les procureurs ont refusé à l'époque de faire des commentaires, mais certains détails de leur enquête ont émergé dans les rapports de presse et les dossiers judiciaires.

En 2019, des agents fédéraux ont saisi des appareils électroniques et des dossiers dans les bureaux d'IS EG Halal, une société du New Jersey qui avait été désignée par le gouvernement égyptien comme la seule entreprise en mesure de certifier que la viande importée répondait aux exigences religieuses.

Cette désignation a surpris les responsables de l'agriculture américaine. Auparavant, plusieurs autres entreprises avaient procédé à cette certification, mais elles avaient été écartées par les autorités agricoles égyptiennes au profit d'IS EG Halal, qui n'avait aucune expérience dans ce domaine. Ce changement est intervenu la même année que les fiançailles de M. Menendez avec Nadine Arslanian, une connaissance du propriétaire de la nouvelle société de certification halal, Wael Hana, d'Edgewater, dans le New Jersey.

Les dossiers montrent que Mme Arslanian, 56 ans, luttait contre la saisie de sa propriété du comté de Bergen en 2018. Lorsque M. Menendez et elle se sont fiancés, une période de redressement financier s'est ouverte pour Mme Arslanian, l'ancienne responsable marketing d'une société médicale.

Quelques semaines après leurs fiançailles, elle a créé une entreprise, Strategic International Business Consultants LLC, selon les dossiers de l'État. Son dossier de saisie a été rejeté peu de temps après. L'année suivante, ses actifs comprenaient des lingots d'or d'une valeur comprise entre 100 000 $ US et 250 000 $ US, selon un formulaire de divulgation du Sénat modifié par M. Menendez en mars 2022. Entre avril et juin 2022, le couple a encaissé au moins une partie de ses avoirs en métaux précieux, selon les formulaires, vendant des lingots d'or d'une valeur comprise entre 200 000 $ US et 400 000 $ US, tout en en conservant pour une valeur d'au moins 250 000 $ US.

Les enquêteurs américains ont également délivré au moins une citation à comparaître au printemps dernier pour obtenir la correspondance de M. Menendez, de sa femme ou d'un promoteur d'Edgewater, Fred Daibes, dont la société est propriétaire de l'immeuble où IS EG Halal a ses bureaux. La citation à comparaître, envoyée au sénateur de l'État Nicholas Sacco, faisait référence à un projet de loi de l'État qui aurait limité le développement dans certaines zones le long de la rivière Hudson.