Les Swifties du Québec déçus de ne pas pouvoir assister à un concert de la tournée de Taylor Swift intitulée Eras sur une scène de la province pourront se consoler en visionnant une adaptation du spectacle au cinéma.

Les salles de Cineplex présenteront l’événement musical sur ses écrans dès le vendredi 13 octobre prochain pour la somme de 19,89 $, soit quelques centaines de moins que la réelle expérience. Les billets sont en vente dès maintenant.

Au Québec, le spectacle Eras sera présenté dans plus d’une dizaine de cinémas.

Cineplex encourage les Swifties à porter des vêtements à l’effigie de la diva, ainsi que leurs «bracelets de l’amitié» lors de leur visite en salles.

 

Malgré une importante demande au Canada — en plus d’une invitation d’un fervent admirateur et premier ministre du Canada, Justin Trudeau — la chanteuse s’arrête seulement à Toronto durant la portion nord-américaine de sa tournée mondiale, en novembre 2024.

Taylor Swift a commencé sa tournée plus tôt cette année, interprétant ses plus grands succès dans le contexte d’une scénographie élaborée pour chaque album. La demande de billets pour ses spectacles a entraîné des pannes sur Ticketmaster et occasionné de l’achalandage important de tourisme sur les marchés qu’elle visite.