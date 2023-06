Les forces de l’ordre tentent de mettre la main au collet de Mario Charette, un délinquant sexuel qui se trouve en liberté illégale.

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a indiqué mardi que l’homme recherché pourrait se trouver au Québec ou ailleurs au Canada.

Âgé de 62 ans, Mario Charette n’a pas respecté les conditions de son ordonnance de surveillance dont il fait l’objet.

Le fugitif a la peau blanche et s’exprime principalement en français. Il mesure 1,65 m et pèse 89 kg, a les cheveux gris et les yeux bleus.

La police rappelle que «des récompenses allant jusqu’à 3 000 $ peuvent être remises par Info-Crime Montréal pour des informations menant à l’arrestation de suspects.»