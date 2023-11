La prise d'otage à l'aéroport de Hambourg, en Allemagne, lors de laquelle un homme a retenu sa fille de quatre ans dans sa voiture pendant environ 18 heures, a pris fin dimanche après-midi, ont indiqué les autorités locales. L'homme a été arrêté et la jeune fille semble indemne.

Dans un message publié sur X, anciennement Twitter, la police de Hambourg a confirmé que «la prise d’otage est terminée. Le suspect est sorti de la voiture. L'enfant semble indemne».

Update:

Die Geisellage ist beendet.

Der Tatverdächtige hatte zusammen mit seiner Tochter das Auto verlassen.

Der Mann wurde widerstandslos von den Einsatzkräften festgenommen.

Das Kind scheint unverletzt zu sein.#HamburgAirport #Hamburg @HamburgAirport — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) November 5, 2023

La police a également indiqué que «l’homme n’a pas résisté à son arrestation».

L'aéroport de cette ville du nord de l'Allemagne était fermé aux passagers depuis samedi soir, lorsque l'homme a franchi une porte de l'aéroport avec son véhicule et a tiré deux fois en l'air avec une arme, selon l'agence de presse allemande DPA.

L'homme a ensuite arrêté son véhicule devant un terminal et l'a stationné sous un avion.

Les autorités ont fait savoir que l’ex-femme de l’homme les avait déjà contactées au sujet d’un enlèvement d’enfant.

La police a mentionné que l'homme de 35 ans, un citoyen turc, détenait sa fille à l'intérieur de la voiture après l'avoir apparemment enlevée à sa mère dans le cadre d’un conflit concernant la garde.

Un psychologue négociait avec l'homme depuis plusieurs heures. Personne n'a été blessé lors de l'affrontement, puisque tous les passagers ont pu être évacués de l'aéroport, a indiqué la police.

La mère de la jeune fille était également arrivée à l'aéroport plus tôt dimanche.

Dimanche soir, heure locale, la police a divulgué des détails sur l'identité du preneur d'otage, affirmant qu'il était un citoyen turc qui faisait déjà l'objet d'une enquête pour avoir prétendument enlevé sa fille en mars 2022.

À l’époque, il s’était rendu en Turquie avec sa fille sans autorisation, mais la mère a ensuite pu faire revenir l’enfant en Allemagne.

La police n'a pas révélé le nom du suspect, conformément aux règles allemandes en matière de confidentialité.

Les médias locaux ont rapporté que le suspect, qui avait stationné sa voiture à côté d'un avion de Turkish Airlines, avait exigé que sa fille et lui puissent quitter l'Allemagne et s'envoler vers la Turquie.

Plus de 100 vols ont été annulés et plusieurs avions ont été déroutés au cours de la prise d'otage qui a duré 18 heures. Des milliers de voyageurs ont été touchés par l'impasse et des centaines d’entre eux ont été hébergés dans des hôtels à proximité.

Les opérations aériennes à l'aéroport ont repris dimanche soir, près de 24 heures après le début de la prise d'otage.

Le maire de Hambourg, Peter Tschentscher, s'est dit soulagé que personne n'ait été blessé lors de l'incident.

«Je souhaite à la mère, à l'enfant et à sa famille beaucoup de force pour faire face à ces terribles expériences», a-t-il ajouté.