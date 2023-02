Les Canadiens qui ont passé du temps, depuis quelques semaines, à démêler les partages de leur compte Netflix avec leurs proches avec l'entrée en vigueur de nouvelles politiques du service de télévision devraient s'habituer à ce cirque.

Des experts estiment que les rivaux du géant de la diffusion en continu n'auront d'autre choix que d'imiter Netflix en limitant le partage de mots de passe qui a longtemps permis aux amis, aux membres de la famille et aux amis encore plus éloignés — des ex, de vieilles connaissances — d'utiliser le même compte.

Selon Richard Lachman, professeur agrégé à la RTA School of Media de l'Université métropolitaine de Toronto, l'opération de répression de Netflix sur les mots de passe deviendra si courante chez les entreprises de ce secteur qu'elle finira par être considérée comme une norme de l'industrie.

M. Lachman souligne que les entreprises technologiques sont connues pour leur «comportement d'imitation», où elles adoptent des modèles que leurs plus grands concurrents ont déployés en premier.

En outre, l'incitation à la fin du partage de mot de passe est alléchante puisque le nombre d'abonnés et les projections de croissance des services de diffusion en continu sont mis sous pression, dans un contexte où le nombre de concurrents s'est multiplié ces dernières années.

Netflix a informé ses clients canadiens, plus tôt ce mois-ci, qu'ils auraient jusqu'au 21 février pour désigner un «emplacement principal» pour leur compte, qui sera éventuellement utilisé pour reconnaître et bloquer toute personne tentant d'accéder au compte depuis un autre lieu.