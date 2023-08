Le taux d'inflation du Canada a chuté à 2,8 % en juin, atteignant la fourchette cible du pays pour la première fois en plus de deux ans, ce que la vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland, a salué comme «un moment historique».

Alors, pourquoi les Canadiens ont-ils l'impression de ne pas ressentir cette chute dans le prix de leur épicerie?

Les économistes expliquent qu'il y a plusieurs facteurs qui contribuent à la hausse des prix alimentaires au Canada, qui ont augmenté de 9,1 % d'une année à l'autre en juin. Cependant, ils prévoient que l'inflation alimentaire ralentira avec le temps.

«Il y a une combinaison de très nombreux éléments qui travaillent pratiquement ensemble pour faire augmenter les prix des aliments», a déclaré Claire Fan, économiste à la Banque Royale du Canada (RBC), dans une interview accordée à CTVNews.ca.

«Tout le monde aimerait qu'il y ait un seul coupable que nous pourrions nommer, mais la vérité est qu'il y a une multitude de petits facteurs», a ajouté Will Huggins, qui enseigne la finance et l'économie des affaires à l'Université McMaster en Ontario.

Voici un aperçu des raisons derrière les prix élevés des produits d'épicerie au Canada et ce à quoi s'attendre dans les mois à venir.

Changements climatiques et conditions météos extrêmes

Les conditions météorologiques défavorables sont en partie responsables de la hausse des coûts alimentaires.

Avec des événements climatiques extrêmes tels que les sécheresses, les feux de forêt et les inondations devenant de plus en plus fréquents au Canada et dans le monde, en raison du changement climatique, Claire Fan a déclaré que la production agricole et les chaînes d'approvisionnement sont affectées, exerçant ainsi une certaine pression sur l'inflation alimentaire globale.

Par exemple, les conditions de sécheresse sévère dans les Prairies ont entraîné une forte baisse de la production de cultures domestiques en 2021.

Le climat extrême est l'une des principales menaces identifiées par la Banque Royale du Canada pour l'inflation alimentaire au cours de la prochaine décennie, a souligné Claire Fan, car il entraînera probablement «beaucoup plus de volatilité et d'incertitude».

«Lorsqu'un événement météorologique affecte principalement un type de culture, vous ne verriez pas une inflation alimentaire élevée de manière persistante», a-t-elle expliqué.

«Mais lorsque vous avez une série d'événements météorologiques graves se produisant fréquemment, en particulier aux États-Unis, qui est notre principal importateur, d'où proviennent la plupart de nos fruits et légumes... et que nous constatons cela ailleurs également, d'où proviennent certains de nos autres produits d'épicerie, c'est à ce moment-là que cela devient vraiment un problème.»

Tout au long de l'histoire de l'humanité, le temps a «énormément affecté» la production alimentaire et les coûts, a déclaré Will Huggins, soulignant que les événements météorologiques extrêmes «peuvent sans aucun doute compliquer les choses» en endommageant les équipements et les infrastructures agricoles, ainsi qu'en créant des retards dans la mise en marché des matériaux ou des produits, ce qui entraîne des coûts directs également.

Cependant, à moins de «changements climatiques énormes», l'économiste estime que le changement climatique ne devrait pas créer une «pression majeure continue» sur les prix alimentaires au Canada et que le pays pourrait même bénéficier de certains changements climatologiques.

«Bien qu'il y ait des coûts d'adaptation, évidemment, notre pays très froid est sur le point de devenir un peu plus chaud, ce qui crée des opportunités pour nous dans ce domaine», a déclaré Will Huggins.

«Nous en gagnerons certains, nous en perdrons certains, sans aucun doute, mais comparé à de nombreux autres pays, nous sommes dans une excellente position en ce qui concerne le changement climatique.»

Turbulences géopolitiques

La guerre entre la Russie et l'Ukraine est un autre facteur qui a entraîné une augmentation des prix alimentaires au Canada.

L'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022 a exercé une pression supplémentaire à la hausse sur les prix mondiaux des denrées alimentaires en raison du rôle que jouent les deux pays dans la production agricole et pétrolière. Cela a entraîné une flambée des prix du blé, des engrais et du gaz naturel.

Et bien que les impacts potentiels de l'effondrement de l'accord sur les céréales en mer Noire restent à voir, Will Huggins a déclaré qu'il pourrait y avoir encore des raisons de s'inquiéter.

Négocié par les Nations Unies et la Turquie en juillet 2022, l'accord permettait à l'Ukraine d'exporter des céréales depuis ses ports maritimes malgré la guerre en cours. La Russie s'est retirée de l'accord le mois dernier après avoir déclaré que ses demandes visant à assouplir les sanctions sur ses propres exportations de céréales et d'engrais n'avaient pas été satisfaites.

Les dommages causés à l'industrie agricole et de transformation alimentaire en Ukraine pendant la guerre vont également créer «d'énormes problèmes», a-t-il déclaré.

«Nous gardons généralement des stocks pour faire face aux perturbations, mais le fait est qu'il n'y a plus autant de marchandises qui entrent dans l'entrepôt en aval ; certaines choses commencent sérieusement à être perturbées», a-t-il expliqué.

«L'effondrement de l'accord sur les céréales en mer Noire a le potentiel de créer beaucoup de problèmes. L'accord sur les céréales a fonctionné pendant un certain temps, mais nous allons commencer à ressentir la douleur que nous avons anticipée l'année dernière.»

Heureusement, l'Amérique du Nord est «largement protégée» contre ces problèmes car elle dispose d'une grande production alimentaire intérieure, a noté Will Huggins.

«Alors même si cela nous fait mal, nous devons nous rappeler que nous n'avons pas à nous poser des questions sur la façon de nourrir nos enfants», a-t-il ajouté.

Les problèmes d'approvisionnement liés à la pandémie

Les problèmes d'approvisionnement liés à la pandémie ont également contribué à la hausse des prix alimentaires, en raison des goulots d'étranglement dans les chaînes d'approvisionnement mondiales causés par la COVID-19, ont souligné Claire Fan et Will Huggins. Cependant, ils ont noté que la chaîne d'approvisionnement a commencé à se normaliser.

Le goulot d'étranglement pour les machines utilisées dans les exploitations agricoles est un exemple qui a entraîné une augmentation des prix au Canada, a déclaré Will Huggins, ajoutant qu'il y a un «arriéré de commandes de machines agricoles au Canada qui s'étend jusqu'à l'année prochaine».

«L'arriéré de machines est en train de se résorber ; nous n'avons pas autant de problèmes du côté de l'offre en ce qui concerne la COVID par rapport à il y a un an ou deux ans», a-t-il déclaré.

«Donc, nous ressentons encore certaines conséquences de cette sorte de séquelles de la COVID dans le secteur agricole.»

Pénurie de main-d'oeuvre

Un autre problème que le Canada a «en préparation» est la pénurie de main-d'œuvre dans le secteur agricole, ont déclaré les économistes, ce qui ajoutera probablement une pression supplémentaire sur les prix alimentaires.

Will Huggins a expliqué que les agriculteurs prenant leur retraite et le manque de Canadiens souhaitant travailler dans le secteur agricole entraîneront une pénurie de travailleurs physiques.

Par conséquent, le Canada devra peut-être investir dans davantage de machines, ce qui nécessitera moins de main-d'œuvre physique dans les fermes, ou employer davantage de personnes dans le secteur.

«L'idée est d'être lucide sur les problèmes d'approvisionnement que nous aurons dans le secteur alimentaire au cours des prochaines années et d'essayer de les anticiper», a déclaré M. Huggins.

Les grandes chaînes d'épiceries et les prix alimentaires

De nombreux Canadiens ont pointé du doigt les grandes entreprises pour la hausse des prix des produits d'épicerie au cours des dernières années, mais selon Huggins, la question des prix élevés des aliments est un peu plus complexe.

Au Canada, cinq détaillants - Loblaw, Sobeys, Metro, Walmart et Costco - contrôlent environ 80 % de la part de marché des produits d'épicerie, selon une étude de 2021 du gouvernement fédéral.

Comme l'a souligné Will Huggins, ces entreprises constituent une oligopole, c'est-à-dire un marché dominé par un petit groupe de fournisseurs, ce qui leur permet d'exercer leur pouvoir sur le marché et de bénéficier de «marges de profit très protégées».

Cependant, il a déclaré qu'il n'y avait pas eu beaucoup de preuves montrant qu'elles abusaient de leur pouvoir sur le marché pour augmenter les prix des produits alimentaires au cours des deux dernières années.

«Au début de la pandémie, il y a eu quelques augmentations de prix, principalement en raison de grandes perturbations dans l'approvisionnement, mais nous n'en avons pas beaucoup vu par la suite», a-t-il ajouté.

«Ils ont certainement réussi à éviter que leurs profits ne diminuent, mais je n'ai pas vu beaucoup de chiffres exploitants.»

Quand les prix alimentaires vont-ils baisser ?

Selon le rapport sur les prix alimentaires du Canada pour 2023 de l'Agri-Food Analytics Lab de l'Université Dalhousie, les consommateurs peuvent s'attendre à une augmentation des prix alimentaires de cinq à sept pour cent en 2023, avec les hausses les plus importantes concernant les légumes, les produits laitiers et la viande. Le rapport prévoit qu'une famille moyenne de quatre personnes dépensera jusqu'à 1 065 $ de plus pour la nourriture par rapport à 2022.

Bien qu'ils ne s'attendent pas à une baisse dramatique des prix alimentaires du jour au lendemain, Claire Fan et Will Huggins ont déclaré qu'ils prévoient une baisse de l'inflation alimentaire dans les mois à venir.

«Pour que l'inflation alimentaire diminue durablement, il faut en quelque sorte que toutes ces choses changent de cap et fonctionnent ensemble dans l'autre sens. Et nous avons vu la plupart d'entre elles baisser, mais cela prend vraiment beaucoup de temps», a déclaré Claire Fan.

«Il faut que toutes ces choses commencent à se normaliser - la chaîne d'approvisionnement, ce qui a été le cas depuis la fin de 2021, la croissance des salaires au Canada est encore élevée pour le moment, ... l'impact des prix des matières premières suite à l'invasion russe en Ukraine.»

Will Huggins a partagé une remarque similaire.

«Selon ma meilleure évaluation, les choses vont s'améliorer un peu par rapport à la situation actuelle, et elles ralentiront, ce qui sera agréable, franchement, car il y a beaucoup de gens qui sont remarquablement en colère à cause des prix qui ont augmenté ces derniers mois», a-t-il déclaré.

«Le choc des étiquettes a été assez douloureux pour les gens, de voir les prix alimentaires augmenter d'environ 20 % en deux ans.»