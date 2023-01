L'inflation annuelle au Canada a ralenti pour s'établir à 6,3 % en décembre, alors que le coût des produits d'épicerie est demeuré élevé et que les prix de l'essence ont baissé.

Dans son plus récent rapport sur l'inflation, publié mardi, Statistique Canada a indiqué que les Canadiens avaient continué à voir les prix grimper dans les épiceries le mois dernier, par rapport au même mois un an plus tôt.

Les prix des produits alimentaires ont augmenté de 11,0 % le mois dernier, sur une base annuelle, une légère amélioration par rapport à leur croissance de 11,4 % de novembre, a indiqué l'agence fédérale.

L'inflation annuelle du pays a culminé cet été à 8,1 % et a ralenti lentement depuis. En novembre, elle s'était établie à 6,8 %.

Pendant ce temps, les Canadiens ont constaté un certain soulagement à la pompe le mois dernier, payant 13,1 % de moins qu'en novembre. Statistique Canada a indiqué que le prix du pétrole brut avait chuté dans le contexte d'un ralentissement économique mondial.

À lire | Plus d'entreprises s'attendent à voir leurs ventes diminuer, dit la Banque du Canada

La décélération de décembre a également été contrebalancée par des augmentations des coûts de l'intérêt hypothécaire, des vêtements et des chaussures, ainsi que des articles et accessoires de soins personnels.

En excluant les prix de l'alimentation et de l'énergie, les prix ont augmenté de 5,3 % en décembre sur une base annuelle.

Dans une note à ses clients, le directeur général des taux canadiens et stratège macroéconomique de la Banque de Montréal, Benjamin Reitzes, a souligné que même si l'inflation d'ensemble avait diminué, il y avait peu d'amélioration du côté de l'inflation de base.

«Bien que la direction de l'inflation soit au moins légèrement encourageante, rien dans ce rapport n'empêchera la Banque du Canada de relever ses taux de 25 points de base supplémentaires au terme de sa réunion politique de la semaine prochaine», a affirmé M. Reitzes.

La Banque du Canada portera une attention particulière à ce dernier rapport sur l'inflation dans sa préparation pour sa prochaine décision sur les taux d'intérêt, prévue le 25 janvier.

En plus de l'inflation d'ensemble, la banque centrale examinera ses mesures préférées de l'inflation de base, qui ont légèrement baissé le mois dernier.

Le dernier indice des prix à la consommation fournit les points de données définitifs sur l'inflation en 2022. Statistique Canada a précisé que l'inflation annuelle moyenne pour 2022 avait été de 6,8 %, un sommet en 40 ans. Elle s'était établie à 3,4 % pour 2021.

La hausse des prix de l'énergie a contribué de manière significative à la forte inflation l'an dernier, les consommateurs ayant payé 28,5 % de plus pour l'essence en 2022, sur une base annuelle moyenne.

Bien qu'une grande partie de la forte inflation soit attribuable aux prix de l'énergie, l'économie canadienne a vu une amplification des pressions inflationnistes en 2022.

Les prix des produits d'épicerie ont augmenté de 9,8 %, marquant leur cadence la plus rapide depuis 1981.

L'agence fédérale a précisé que les prix des biens durables avaient augmenté de 6,2 %, tandis que les prix des services avaient augmenté de 5,0 %.