Pour la première fois depuis juin 2021, le taux d’ouvertures d’entreprises s’est situé au-dessous de sa moyenne historique de 2015 à 2019, soit de 4,7%, selon des données de Statistique Canada.

En effet, le taux d’ouvertures d’entreprises a diminué entre mai et juin 2022 passant de 4,7% à 4,2%.



Selon Statistique Canada, il s’agit de la diminution la plus marquée du taux d’ouvertures observée depuis mars 2020.

La diminution du taux d'ouvertures d'entreprises enregistrée en juin a été principalement attribuable à une baisse des réouvertures d'entreprises.

Statistique Canada estime que des pressions inflationnistes, des défis liés à la main-d'œuvre et des problèmes au niveau de la chaîne d'approvisionnement ont eu une incidence sur les entreprises. Le taux directeur de la Banque du Canada a également commencé à augmenter en mars.

Les plus importantes diminutions ont eu lieu en Ontario, où le taux d'ouvertures a régressé de 0,7 point de pourcentage ce qui représente une perte de 2 336 entreprises. Viens ensuite l’Alberta et le Québec (-527 entreprises).

Le taux de fermetures d'entreprises a pour sa part légèrement reculé pour s'établir à 0,1 point de pourcentage en deçà de sa moyenne historique de 4,6 %.

Le nombre d'entreprises actives est demeuré relativement inchangé de mai à juin.

Une baisse aussi pour les industries

Pour ce qui est des industries, la diminution du taux d'ouvertures a également été généralisée, selon Statistique Canada.

L'industrie des services professionnels, scientifiques et techniques et celle de la construction ont enregistré les baisses les plus prononcées, suivis de l'industrie des soins de santé et de l'assistance sociale et de celle des services d'hébergement et de restauration.

