Lors du caucus présessionnel du Parti libéral du Québec (PLQ), la députée Marwah Rizqy a indiqué qu’elle avait été contactée par des gens «qui commençaient à réfléchir sincèrement» à la chefferie de la formation politique.



Selon les dires de Mme Rizqy, il s’agirait surtout d’hommes évoluant dans le milieu des affaires. Marwah Rizqy a précisé avoir été contactée par des gens s’intéressant notamment à la charge de travail inhérente à une telle fonction et pour avoir son appui éventuel.

Le chef par intérim du PLQ, Marc Tanguay, a abondé dans le même sens, affirmant recevoir également beaucoup d'appels à ce sujet. Selon M. Tanguay, ces appels démontrent qu'il y aura «une véritable course» à la chefferie de son parti. Les candidatures seront connues d'ici la fin de 2024, a-t-il ajouté.

D’après Mme Rizqy, le principal défi du prochain chef du PLQ sera d’«être prêt à faire de la route», puisque le parti doit «reconnecter» avec les régions.

«La bonne affaire, c’est que quand Denis Coderre s’est annoncé, d’autres gens ont dit: "moi aussi j’ai le goût"», a-t-elle expliqué.

Au sujet d’une candidature éventuelle de l’ancien maire de Montréal, Marwah Rizqy a soutenu qu’il reviendrait à M. Coderre «de montrer en quoi il va cadrer avec le PLQ».

Elle n’a toutefois pas avancé que l’expérience de ce dernier entrerait en contradiction avec un potentiel renouveau du parti. «Je ne suis pas quelqu’un qui verse dans l’âgisme. Une longue feuille de route, ce n’est pas négatif, au contraire», a-t-elle lancé.

Selon Marc Tanguay, Denis Coderre pourrait apporter un certain dynamisme à la course à la chefferie.

Le député de Jacques-Cartier, Gregory Kelley, qui a auparavant été membre du personnel politique de Denis Coderre, a souligné que la présence sur le terrain et la facilité d'approche de celui-ci faisaient partie de ses atouts.

En point de presse mardi, le député libéral de Marguerite-Bourgeoys, Frédéric Beauchemin a réaffirmé qu'il songeait à la chefferie.

Le député libéral fédéral Joël Lightbound n'a pas exclu de se lancer dans la course à la direction. Marc Tanguay, ainsi que les députés Monsef Derraji et André Fortin, ont tous fermé la porte.

Après avoir tergiversé, Marwah Rizqy a finalement annoncé qu'elle ne briguerait pas le leadership, car elle souhaite avoir un deuxième enfant. Le prochain chef sera choisi au printemps 2025.

Un caucus sous le signe de l'économie

Marc Tanguay a déclaré que le caucus à venir se déroulerait sous le signe de l'économie et que le parti se pencherait sur le traitement réservé aux PME. «Le mauvais gouvernement Legault délaisse nos PME, délaisse tout ce qui n'est pas à ses yeux des gros deals», a-t-il asséné, ajoutant que huit emplois sur 10 provenaient justement du secteur des PME.

M. Tanguay a ensuite poursuivi sa charge contre le premier ministre en affirmant que celui-ci menait une politique de «l'excuse».

«Ce n'est jamais de sa faute. François Legault, c'est cette politique qu'il met de l'avant. Je pense que les Québécoises et Québécois sont en train de le réaliser. On est là pour être une opposition qui sera farouche, rigoureuse, qui fera des propositions et qui va talonner ce mauvais gouvernement», a-t-il promis.

Les députés libéraux sont réunis en caucus présessionnel à Thetford Mines du 23 au 25 janvier

Avec les informations de Simon Bourassa pour Noovo Info et de La Presse canadienne