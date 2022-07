Le télescope James Webb (JWST) continue de préciser les confins de notre univers en dévoilant des images de son début, sa beauté et ses mystères avec une netteté inédite.

Mardi, moins de 24 heures après avoir dévoilé la région la plus éloignée jamais observée par l’humanité, on a présenté plusieurs nouveaux clichés en couleurs et en haute définition, offrant par le fait même de nouvelles informations scientifiques sur le cosmos et sa composition.





«Les galaxies bleues contiennent des étoiles, mais très peu de poussière. Les objets rouges sont enveloppés d’épaisses couches de poussière. Les galaxies vertes sont peuplées d’hydrocarbures et d’autres composés chimiques», explique l'Agence spatiale canadienne (ASC) | Crédit photo - NASA, ESA, ASC et STScI.

«Les chercheurs pourront utiliser des données comme celles-ci pour comprendre comment les galaxies se forment, grandissent et fusionnent les unes avec les autres, et dans certains cas pourquoi elles arrêtent complètement de former des étoiles», affirme l'ASC.



«Voici le quintette de Stephan, un groupe compact de galaxies situé dans la constellation de Pégase. Le JWST a traversé le voile de poussière autour du centre de l’une d’elles pour révéler la vitesse de déplacement et la composition du gaz près de son trou noir supermassif» - ASC | Crédit photo - NASA, ESA, ASC et STScI.

Ces images ont été choisies conjointement par un comité composé de représentants de la NASA, de l'Agence spatiale européenne (ESA), de l'ASC et du Space Telescope Science Institute.

Le télescope James Webb en bref

Sa construction est évaluée à 10 milliards de $ (US)

Il a fallu plus de 20 ans de planifications et de développement avant de finaliser ce bijou d’ingénierie

Il a été lancé le 25 décembre 2021 et se trouve actuellement à 1,6 million de kilomètres de la planète Terre au point de Lagrange L2 où il est en orbite autour du soleil

Il est considéré comme le successeur du vieillissant télescope spatial Hubble.

Le télescope Webb est le fruit d’une collaboration entre la NASA, l’ESA et l'ASC.

