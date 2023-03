Afin d’éviter d’exacerber le temps d’attente dans certains points de services de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), il sera possible dès mardi de consulter le temps d’attente moyen dans l’ensemble des succursales en ligne.

La mesure annoncée lundi par la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, et le ministre de la Cybersécurité et du Numérique Éric Caire, permettra aux citoyens de mieux prévoir leurs déplacements avant de se rendre dans un bureau de la SAAQ.

Ce nouveau service devrait être disponible sur le site de la SAAQ dès midi le 14 mars 2023.

«Il est possible que les temps d’attente de tous les points de service ne soient pas disponibles [ce mardi]», a averti Mme Guilbault. «Nous en sommes encore à collecter de l’information, et on veut une information fiable».

Les deux ministres ont également annoncé que le processus de création d’un compte au Service d’authentification gouvernementale (SAG) est désormais simplifié dans sept centres de service (Langelier, Gatineau, Laval, Longueuil, Lebourgneuf, Drummondville, Saguenay).

On désire ainsi rendre plus facile l’accès à la plateforme SAAQclic. Dans les faits, un citoyen pourra se rendre dans l’une des succursales visées par cette mesure avec deux pièces d’identité (carte d'assurance maladie et le permis de conduire) et ainsi recevoir l’aide du personnel présent pour obtenir un accès au Service d’authentification gouvernementale.

Les clients qui créent leur compte en ligne doivent pour leur part fournir quatre documents officiels.

«Il y a des gens qui, pour toutes sortes de raisons, sont moins à l’aise avec internet ou qui n’ont pas internet», a expliqué Mme Guilbault.

Si l'expérience s'avère fructueuse, le service d'accompagnement pourrait être déployé dans d'autres succursales de la SAAQ, a laissé entendre Mme Guilbault en mêlée de presse.

Ce service d’accompagnement pour l’ouverture du compte SAG offre un «niveau de confiance absolument nécessaire» au ministère de la Cybersécurité et du Numérique, a expliqué M. Caire. «Le SAG sera à terme utilisé pour l’ensemble des services numériques du gouvernement. On ne veut pas que Mary Poppins ou Luke Skywalker puissent s’ouvrir des comptes […] On ne veut pas non plus que quelqu’un puisse usurper l’identité à un citoyen et faire des transactions en son nom», a-t-il ajouté.

Notons aussi que la validité de l’immatriculation proportionnelle d’un véhicule routier est prolongée de 90 jours. Il s’agit d’une mesure additionnelle qui doit faire en sorte que «les camionneuses et camionneurs disposent d’une période additionnelle pour obtenir le renouvellement de leur certificat d’immatriculation.»

«Honnêtement, je pense que l’évaluation qu’on avait faite de l’utilisation du service en ligne était peut-être optimiste par rapport à ce qui s’est (fait) sur le terrain», a admis le ministre Caire en entrevue avec la cheffe d’antenne Marie-Christine Bergeron, au bulletin Noovo Le Fil 17.

M. Caire espérait notamment que plus de gens utilisent le service en ligne que de continuer à se présenter en succursale.

Plus tôt lors du point de presse, le ministre a lancé qu’«on aurait pu faire mieux et il a promis que «les coupables ne se sauveront pas».

En entrevue, il a précisé que le gouvernement aurait pu mieux renseigner la population sur le service d’authentification et sur la création de leur compte. Mais du côté de SAAQclic, «il y aura une autopsie à faire», a-t-il lancé.

Les jours se suivent et se ressemblent

Dans la file du plus important point de service de la province, celui situé dans le Carrefour Langelier, à Montréal, Noovo Info s’est entretenu avec deux hommes et une femme.

Le premier a tenté d’entrer vers 14h, mais s’est fait refuser parce qu’il n’avait pas de rendez-vous. La dame a quant à elle pu passer. Elle s’est présentée tôt lundi matin et on lui a donné un coupon pour qu’elle revienne plus tard en après-midi. Un camionneur en attente de son dossier de conduite semblait étonné de la situation. Il ne peut plus conduire son camion jusqu’à ce qu’il obtienne son dossier de conduite.

«J’ai fait ma demande en ligne, mais rien. Ça ne clique pas du tout» termine-t-il en riant et en faisant référence à la nouvelle plateforme SAAQClic.

Un constat d'infraction ? Plaidez non coupable, dit Québec



Le ministère de la Justice a de son côté invité les citoyens qui auraient reçu un constat d’infraction pour avoir «omis de payer les frais de renouvellement de leur permis de conduire» ou d’immatriculation alors qu’elles avaient effectué le paiement de ce dernier à envoyer un plaidoyer de non-culpabilité.

On indique que la SAAQ travaille de concert avec le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) et le Bureau des infractions et amendes du ministère de la Justice afin de ne pas poursuivre ou condamner injustement les personnes qui se retrouveraient dans cette situation.

«Si les droits avaient effectivement été acquittés au moment de la délivrance du constat d'infraction ou si la personne bénéficiait d'un délai additionnel pour le faire», celui-ci sera retiré.

Avec des informations de Véronique Dubé, Noovo Info et de Marie-Ève Martel, La Presse canadienne