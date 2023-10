Il n'y a pas que le Stade olympique de Montréal qui cause des maux de tête à ses administrateurs.

Une nouvelle inspection a été ordonnée au stade qui a accueilli les Jeux olympiques d'Athènes en 2004, après que de la corrosion ait été relevée dans la structure du légendaire toit arqué, forçant la fermeture d'urgence du bâtiment, ont annoncé des représentants du gouvernement lundi.

Le Stade olympique, doté d'une capacité de 70 000 sièges, est le plus imposant de la Grèce, et le vélodrome situé à proximité sont couverts des barres d'acier blanches qui ont été conçues par l'architecte espagnol Santiago Calatrava — dans un style qui s'apparente à celui d'un autre de ses projets phares, l''Oculus Transportation Hub' situé au centre-ville de New York.

Les deux bâtiments sportifs grecs ont été fermés en fin de journée vendredi après qu'ils eurent échoué à une inspection de sécurité enclenchée en avril et supervisée par une agence gouvernementale. Le vélodrome a été évacué alors qu'il accueillait un tournoi national de bridge, auquel participaient des centaines de personnes.

Il s'agit d'une autre tuile sur la tête des autorités grecques, qui tentent de limiter les coûts d'entretien des infrastructures olympiques érigées un peu partout dans la capitale, qui sont la plupart du temps inutilisées ou laissées à l'abandon.

En vertu de ces fermetures, le club de soccer grec Panathinaikos devra se trouver un nouveau stade pour accueillir ses matchs de la Ligue Europa contre la formation française de Rennes et le Maccabi d'Haïfa (Israël).