Les incendies de forêt qui font rage et le ciel enfumé qui enveloppe une grande partie du Canada ont mis un frein à de nombreux projets de voyage et de tourisme cet été au pays, entraînant l'annulation d’activités et la fermeture d'entreprises.

Le mois dernier, une organisation internationale de tourisme basée à Londres, le Conseil mondial du voyage et du tourisme, a affirmé que l'industrie canadienne du voyage et du tourisme devrait cette année se remettre presque complètement de la pandémie de COVID-19.

Mais le ministre canadien responsable de la Protection civile, Bill Blair, affirme que 2023 est maintenant en voie de devenir la pire année jamais enregistrée pour les incendies de forêt au Canada.

Au Québec, les autorités ont interdit l'accès aux forêts dans plusieurs régions. Les restrictions et les incendies de forêt ont entraîné la fermeture des activités de nombreux pourvoyeurs en milieux sauvages pendant l'une de leurs périodes les plus occupées de l'année.

Dominic Dugré, président de la Fédération des pourvoiries du Québec, affirme que sur les plus de 500 pourvoyeurs qui sont en opération dans les forêts du Québec, 350 ont été contraints de fermer. Les régions les plus touchées actuellement par les feux de forêt au Québec sont celles de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec.

La directrice générale de Tourisme Val-d’Or, Nancy Arpin, fait observer que sa région est entourée de forêt, que c'est le terrain de jeu de l’Abitibi-Témiscamingue. Mme Arpin ajoute que Val d'Or se trouve à proximité de la réserve faunique La Vérendrye et de la route 117, la principale route qui relie le nord-ouest du Québec aux régions urbaines du sud-ouest du Québec et à l’autoroute transcanadienne, mais qu’elle est en pré-alerte de fermeture en raison de la fumée.

Dans le nord de la Saskatchewan, des incendies de forêt ont forcé le report d'une conférence sur le tourisme autochtone.

Les entreprises touristiques du Nord de l'Ontario ont également été touchées par des incendies de forêt, les visiteurs nationaux et internationaux annulant leurs voyages.

Le parc d’attraction Canada's Wonderland, en Ontario, fournit des masques et des pauses supplémentaires aux employés tandis que le zoo de Toronto permet aux animaux d'accéder à l'intérieur, là où il y a une ventilation supplémentaire.