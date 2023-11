Le travail a bel et bien repris à 7h lundi matin, à la voie maritime du Saint-Laurent, à la suite de l'entente de principe qui était intervenue en médiation, dimanche.

Par ailleurs, les quelque 360 travailleurs membres de cinq sections locales du syndicat Unifor, au Québec et en Ontario, se prononceront jeudi soir sur l'entente de principe qui est intervenue en médiation. La médiation fédérale avait commencé vendredi matin.

On ignore pour le moment le contenu de l'entente de principe, les parties préférant en garder la primeur pour les syndiqués, comme c'est habituellement le cas en pareille circonstance.

Le salaire était le principal point en litige. Et les membres d'Unifor avaient voté à 99 % pour la grève. Celle-ci avait débuté le 22 octobre, paralysant le transport sur la voie maritime, de Montréal à Niagara.

Le syndicat Unifor, qui est affilié à la FTQ au Québec, se dit heureux du dénouement de la grève et de la médiation. «Je suis très fier de la solidarité de nos membres tout au long de la Voie maritime, qui se sont mobilisés pour obtenir de meilleurs salaires et de meilleures conditions de travail pour toutes et tous», a commenté Daniel Cloutier, directeur québécois d'Unifor.

La présidente nationale d'Unifor, Lana Payne, note qu'il s'agissait d'une première grève en 55 ans pour ses membres de la voie maritime.

L'employeur se dit aussi satisfait du dénouement du conflit de travail. «Nous avons en main une entente qui est équitable pour les travailleurs et qui assure un avenir solide et stable à la voie Maritime. Nous savons que cette grève n'a pas été facile pour personne et apprécions la patience et la coopération de nos partenaires binationaux de l'industrie maritime, les armateurs, les expéditeurs, les ports, les communautés locales et tous ceux qui dépendent de ce corridor de transport vital des deux côtés de la frontière canado-américaine», a affirmé Terence Bowles, président et chef de la direction.