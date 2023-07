Le ministère fédéral de la Sécurité publique affirme que Paul Bernardo aurait été transféré dans une prison à sécurité moyenne même si la version précédente de la loi sur le système correctionnel avait été encore en vigueur.

Le chef conservateur Pierre Poilievre a soutenu que le transfert n'aurait pas eu lieu si le gouvernement libéral n'avait pas modifié la loi.

Bernardo purge une peine d'emprisonnement à perpétuité pour l'enlèvement, l'agression sexuelle et le meurtre des adolescentes Kristen French et Leslie Mahaffy au début des années 1990 et a été désigné délinquant dangereux.

Le gouvernement libéral a adopté un projet de loi en 2019 visant à mettre fin à l'utilisation de l'isolement cellulaire et modifiant la loi sur le système correctionnel au pays pour stipuler qu'on devait offrir aux détenus l'environnement comportant «les restrictions les moins privatives de liberté».

Un porte-parole de Sécurité publique Canada a déclaré que le transfert de Bernardo aurait eu lieu en vertu du libellé précédent de cette loi, qui avait été introduite par l'ancien gouvernement conservateur de Stephen Harper.

Cette version de la loi indiquait que les prisonniers devaient être détenus dans des prisons avec les restrictions «nécessaires».