Le transport en commun urbain atteint un niveau record au Canada en septembre 2022, selon les plus récentes données de Statistique Canada tirées de l'Enquête sur la population active.

En septembre 2022, le nombre de déplacements de passagers du transport en commun urbain au Canada a atteint 120,6 millions de déplacements, un niveau record depuis le début de la pandémie de COVID-19.

Il s'agit d'une hausse de déplacements de 46,7% par rapport à septembre 2021.

D'après les dernières données, il s'agit du 18e mois consécutif à afficher une croissance d'une année à l'autre et du total mensuel le plus élevé enregistré en deux ans et demi.

Statistique Canada estime que le retour des travailleurs sur le leur lieu de travail — à temps plein et en mode hybride —, la hausse des prix de l'essence et la réouverture des écoles ont tous contribué à augmenter le nombre d'usagers du transport en commun pour retrouver près des trois quarts (73,5 %) du niveau prépandémie enregistré en septembre 2019.

Selon les données de l'Enquête sur la population active, avant la pandémie, le nombre d'usagers du transport en commun avait tendance à progresser de 12% en moyenne sur une base mensuelle d'août à septembre, en raison de la rentrée scolaire et du retour au travail après les vacances estivales. Cependant, une augmentation des déplacements au-dessus de la normale a été enregistrée en septembre 2022 (+24,7 % ou +23,9 millions de déplacements) par rapport à août et cette hausse a été observée dans l'ensemble du pays.

En septembre, les recettes d'exploitation totales (sans les subventions) dans le domaine du transport en commun urbain ont atteint 273,0 millions de dollars, en hausse de 44,3 % (+83,8 millions de dollars) par rapport à septembre 2021.

Statistique Canada rapporte qu'il s'agit du niveau le plus élevé enregistré depuis mars 2020, mais qui demeure en baisse (-26,0 %; -96,0 millions de dollars) par rapport au niveau prépandémie observé en septembre 2019.