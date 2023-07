Le codirecteur du recrutement amateur du Canadien de Montréal, Nick Bobrov, a affirmé à la blague qu’il avait sélectionné «sept ou huit futurs membres du Temple de la renommée». Il a enchaîné avec un peu plus d’humilité, rappelant que le travail ne faisait que commencer pour les neuf jeunes élus du Tricolore durant le repêchage de la LNH.

Après avoir jeté son dévolu sur le défenseur autrichien David Reinbacher au cinquième rang, mercredi, le Canadien a notamment fait le plein d’espoirs devant le filet lors de la deuxième journée du repêchage, jeudi à Nashville, en plus de sélectionner un joueur au nom familier.

Le Tricolore a repêché les gardiens Jacob Fowler en troisième ronde, 69e au total, Quentin Miller en quatrième ronde, 128e au total, et Yevgeni Volokhin en cinquième ronde, 144e au total.

«Les gardiens prennent plus de temps à se développer et vous n’en avez jamais assez dans votre organisation», a insisté le directeur du personnel des joueurs et directeur du recrutement amateur du Canadien, Martin Lapointe.

Le Canadien a également opté pour l’attaquant Florian Xhekaj en quatrième ronde, au 101e rang. Il est le frère cadet d’Arber.

«Nous connaissons la famille et la pomme ne tombe pas loin de l’arbre, a souligné Lapointe. Il amène beaucoup de combativité dans son jeu et il va s’améliorer d’année en année. Nous croyons en son talent.»

Le Tricolore a complété sa récolte en sélectionnant le défenseur russe Bogdan Konyushkov en quatrième ronde, au 110e rang, l’attaquant américain Sam Harris en cinquième ronde, 133e au total, l’attaquant suédois Filip Eriksson en sixième ronde, 165e au total, et le défenseur américain Luke Mittelstadt en septième ronde, au 197e rang.

«Nous avons tenté de diversifier nos choix, a affirmé Bobrov. Certains joueurs amènent un style ou des particularités qui sont difficiles à obtenir.»

«Une chose importante, c’est que nous avons ajouté des pièces qui pourront nous aider à bâtir la culture que nous souhaitons. Nous espérons bien sûr qu’ils joueront tous un jour pour l’équipe et nous nous sentons bien aujourd’hui. Mais le travail ne fait que commencer pour eux», a-t-il rappelé.

Reinbacher, incontournable

En revenant sur la sélection de Reinbacher en première ronde, Bobrov a admis qu’il aurait été difficile de le laisser passer en raison du fait qu’il est un défenseur droitier.

«Tout le monde sait qu’il est difficile d’obtenir certains types de joueurs, a dit Bobrov. Avec tout ce que David a accompli cette saison, et même lors de la saison précédente, et en tenant compte de sa progression et de son potentiel, il représente un choix très intrigant et un type de joueur difficile à obtenir.»

«Nous le voyons à chaque repêchage; les équipes tentent d’améliorer leur rang pour choisir ce type de joueurs. Nous sommes chanceux qu’il était là pour nous», a-t-il poursuivi.

Bobrov a aussi mentionné à quel point les qualités humaines et de meneur de Reinbacher cadraient bien avec la philosophie de l’équipe.

«Le mot culture était un mot important pour nous», a dit Bobrov.

Un retour aux sources pour Fowler

Fowler, qui est originaire de Melbourne, en Floride, était le seul joueur sélectionné par le Canadien jeudi présent à Nashville. Il était ravi d’être choisi par le Tricolore.

«J’ai beaucoup de famille à Montréal et dans la région de Québec, a-t-il raconté en affichant un large sourire. Ça me rend émotif de me voir sur les photos (avec le chandail du Canadien). C’est spécial de pouvoir partager ce moment avec ma famille.»

Il a raconté que son grand-père s’était remarié avec une Canadienne française et que son père a passé certains moments de sa vie au Québec.

Une de ses tantes a aussi étudié à l’Université McGill et travaille pour Air Canada à Montréal.

«J’ai l’impression de boucler la boucle», a-t-il dit.

Fowler évoluait avec les Phantoms de Youngstown, dans la USHL, l’hiver dernier et a été nommé gardien par excellence du circuit. Il rejoindra les rangs de Boston College cet automne.

«Il n’y a pas beaucoup de gardiens qui jouent dans la LNH à 18 ans, a-t-il rappelé. Je veux passer le temps nécessaire à l’université pour me préparer à connaître une belle carrière dans la LNH.»

«Je veux devenir plus rapide. À chaque fois que vous montez d’un niveau, le jeu est un peu plus rapide. Dans la LNH, le jeu est tellement rapide maintenant. Si vous n’êtes pas prêt pour le tir, la rondelle va rentrer», a-t-il ajouté.

La plupart des observateurs ont d’ailleurs noté que le point d’interrogation principal au sujet de Fowler est sa condition physique. La Centrale de recrutement de la LNH le listait à six pieds un pouce et 222 livres.

«Il est jeune, il va s’améliorer et s’amincir, a souligné Lapointe. Mais il est à l’aise dans son corps. Il est un compétiteur et il est agile. Ce n’était pas un gros enjeu pour nous.»

Quatre des neuf joueurs sélectionnés par le Canadien n’en étaient pas à leur première année d’admissibilité au repêchage, soit Xhekaj, Konyushkov, Harris et Mittelstad.

Si cela en fait sourciller certains, Bobrov et Lapointe ont noté que cela peut parfois signifier qu’ils rejoindront l’organisation plus rapidement. Et quand il s’agit d’Européens ou d’Américains, cela est un facteur moins important puisque l’équipe a plus d’années devant elle avant de devoir leur accorder des contrats.