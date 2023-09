L'Enquête canadienne sur le tabac et la nicotine (ECTN) - menée par Statistique Canada et Santé Canada - dévoile qu'en 2022, 30% des jeunes de 15 à 19 ans et 48% des jeunes adultes de 20 à 24 ans ont déclaré avoir essayé le vapotage au cours de leur vie.

Chez les jeunes adultes âgés de 20 à 24 ans, 20% ont déclaré avoir vapoté au moins une fois au cours des 30 derniers jours, une hausse de 17% par rapport à 2021.

Les jeunes et les jeunes adultes seraient ainsi plus susceptibles d'avoir essayer le vapotage plutôt que la cigarette.

En 2022, 10% des jeunes et 27% des jeunes aultes ont essayé de fumer la cigarette, selon les chiffres de Statistique Canada.

En regardant l'étude, on remarque la tendance inverse toutefois chez les adultes de 25 ans et plus alors qu'ils étaient beaucoup moins susceptibles d'avoir essayé le vapotage (15 %) et beaucoup plus susceptibles d'avoir essayé de fumer la cigarette (52 %).

«Ces estimations sont conformes à celles observées en 2021», indique-t-on dans les résultats de l'ECTN.

Des gens plus à risque de vapoter ou fumer?

Statistique Canada est d'avis, à la lumière de l'enquête, que certains jeunes et jeunes adultes sont plus susceptibles de vapoter et de fumer que d'autres.

Chez les jeunes adultes de 20 à 24 ans, la pratique du vapotage au cours des 30 derniers jours était plus répandue chez les hommes (23 %) que chez les femmes (17 %) en 2022.

Les hommes étaient aussi plus susceptibles que les femmes de déclarer avoir fumé la cigarette au cours des 30 derniers jours, et ce, autant chez les 15 à 19 ans (5 % des hommes contre 3 % des femmes) que chez les 20 à 24 ans (10 % des hommes contre 6 % des femmes).

Cependant, chez les jeunes âgés de 15 à 19 ans, les hommes (14 %) et les femmes (13 %) étaient presque aussi susceptibles d'avoir vapoté au cours des 30 derniers jours.

Les jeunes de 15 à 19 ans qui se sont identifiés comme lesbiennes, gais, bisexuels, ou d'une orientation sexuelle autre que l'hétérosexualité ont déclaré avoir vapoté (19 %) et fumé la cigarette (8 %) au cours des 30 derniers jours dans une plus grande proportion que les jeunes hétérosexuels (13 % pour le vapotage et 4 % pour l'usage de la cigarette).

Chez les jeunes adultes de 20 à 24 ans, la fréquence du vapotage ou de l'usage de la cigarette au cours des 30 derniers jours variait peu en fonction de l'orientation sexuelle. Plus précisément, 22 % des jeunes adultes d'une orientation sexuelle autre que l'hétérosexualité ont déclaré avoir vapoté par rapport à 20 % de leurs homologues hétérosexuels, et 11 % des jeunes adultes d'une orientation sexuelle autre que l'hétérosexualité ont déclaré avoir fumé la cigarette par rapport à 7 % de leurs homologues hétérosexuels.

Au Québec, dans un effort pour rendre le vapotage moins attrayant chez les jeunes, il a été annoncé que le règlement visant à encadrer davantage les produits de vapotage entrera en vigueur le 31 octobre prochain. C'est donc la fin des saveurs dans les produits de vapotage.