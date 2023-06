Selon l'Association canadienne de financement et de crédit-bail (ACFC), un véhicule est volé toutes les six minutes au Canada. Le vol de véhicules aurait ainsi atteint «un point critique» au Canada, coûtant au pays un milliard de dollars chaque année.



Le nouveau rapport de l'ACFC sur la situation des vols de véhicules au Canada indique d'ailleurs que 2022 a été l'année «la plus notoire» pour le vol de véhicule notant une augmentation de 300% par rapport au niveau de 2015 dans la seule ville de Toronto.

Cette criminalité croissante ne se limite pas à Toronto selon les données de l'ACFC alors qu'en 2019, 17 autres zones métropolitaines ont signalé des taux de vol de véhicules par habitant plus élevés que Toronto.

Le rapport de l'Association canadienne de financement et de crédit-bail indique par ailleurs clairement que «le crime organisé est au cœur de la crise du vol de véhicules au Canada» soulignant que les bénéfices tirés par le crime organisé grâce au vol de véhicules «sont utilisés pour financer le trafic de drogue, la contrebande d'armes à feu, l'évasion fiscale, le blanchiment d'argent et le terrorisme».

«Presque tout le monde à qui je parle a une histoire de vol de véhicules, et notre dernier rapport le prouve. Le vol de véhicules au Canada augmente de manière exponentielle, le crime organisé devenant de plus en plus habile pour maintenir leurs revenus provenant des véhicules volés», a déclaré Michael Rothe, président et chef de la direction de l'ACFC.

L'ACFC réclame d'urgence un programme d'éducation du public sur la prévention du vol de véhicules. Le groupe souhaite également la réinstauration d'équipes provinciales de lutte contre le vol de véhicules et de protocoles «pour signaler les véhicules financés exportés grâce à l'usurpation d'identité».

L'ACFC estime que la Loi de lutte contre le vol de véhicules et les crimes contre les biens par le gouvernement fédéral en 2010 — qui a donné à l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) le pouvoir de détenir des biens suspects volés avant l'exportation — n'est plus suffisante «pour freiner des crimes souvent violents».

Le groupe propose d'autres stratégies afin de contrer le fléau qu'est le vol de véhicules au Canada, dont une réduction des taux d'assurance pour l'installation de dispositifs de dissuasion du vol et l'implantation de systèmes de vérification à distance des plaques d'immatriculation, une analyse coûts-avantages pour les machines d'imagerie des conteneurs.

