Le dernier jour de vote se déroulait mardi dans les régions d’Ukraine contrôlées par la Russie, lors de référendums prédéterminés qui devraient servir de prétexte à leur annexion par Moscou.

Les scrutins augmentent la tension entre le Kremlin et l’Occident, la Russie avertissant qu’elle pourrait recourir à l’arme nucléaire pour défendre son propre territoire.



L’annexion officielle de territoires capturés de l’est de l’Ukraine, peut-être dès vendredi, ouvre la voie à une nouvelle phase dangereuse dans la guerre de sept mois.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré mardi qu’après les scrutins «la situation changera radicalement du point de vue juridique, du point de vue du droit international, avec toutes les conséquences correspondantes pour la protection de ces zones et la garantie de leur sécurité».

Confronté aux récents revers humiliants sur le champ de bataille pour les forces du Kremlin en Ukraine, et de plus en plus acculé par la contre-offensive de Kyiv, le président russe Vladimir Poutine a depuis la semaine dernière tenté de faire monter les enchères en parlant de l’option nucléaire de Moscou. Les scrutins régionaux et l’appel de réservistes militaires russes sont d’autres stratégies visant à renforcer la position de Moscou.

Les alliés occidentaux restent fermes avec l’Ukraine. La ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a été la dernière responsable étrangère de haut rang à se rendre à Kyiv mardi, déclarant que Paris était déterminé «à soutenir l’Ukraine, sa souveraineté et son intégrité territoriale».

Dmitri Medvedev, le chef adjoint du Conseil de sécurité russe présidé par M. Poutine, a énoncé la menace dans les termes les plus directs à ce jour mardi.

«Imaginons que la Russie soit obligée d’utiliser l’arme la plus puissante contre le régime ukrainien qui a commis un acte d’agression à grande échelle, ce qui est dangereux pour l’existence même de notre État, a écrit M. Medvedev sur sa chaîne d’application de messagerie. Je crois que l’OTAN évitera de s’immiscer directement dans le conflit dans ce cas.»

Les États-Unis ont qualifié les propos nucléaires du Kremlin de tactique alarmiste.

Jake Sullivan, le conseiller américain à la sécurité nationale, a réagi aux menaces nucléaires de M. Poutine la semaine dernière. Il a déclaré dimanche à NBC que la Russie paierait un prix élevé, bien que non spécifié, si Moscou mettait à exécution ses menaces d’utiliser des armes nucléaires dans la guerre en Ukraine.

La guerre en Ukraine retient toujours l’attention du monde, car elle provoque des pénuries généralisées et une hausse des prix non seulement des denrées alimentaires, mais aussi de l’énergie, une inflation qui frappe partout le coût de la vie et une inégalité mondiale croissante. Le discours sur la guerre nucléaire n’a fait qu’aggraver l’inquiétude.

La misère et les épreuves sont souvent l’héritage de l’occupation par la Russie des zones ukrainiennes désormais reprises par les forces de Kyiv. Certaines personnes n’ont plus de gaz, d’électricité, d’eau courante ou d’internet depuis mars.

La guerre a provoqué une pénurie d’énergie dans une grande partie de l’Europe occidentale, les responsables allemands considérant la perturbation des approvisionnements russes comme un jeu de pouvoir du Kremlin pour faire pression sur l’Europe au sujet de son soutien à l’Ukraine.

Le ministère allemand de l’Économie a déclaré mardi que le gazoduc Nord Stream 1 reliant la Russie à l’Europe avait fait état d’une baisse de pression, quelques heures seulement après qu’une fuite ait été signalée dans le gazoduc Nord Stream 2 en mer Baltique au large du Danemark. Les deux gazoducs ont été construits pour transporter le gaz naturel de la Russie vers l’Europe.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a dit que les problèmes étaient `très alarmants' et feraient l’objet d’une enquête.

Le référendum dans les régions ukrainiennes contrôlées par la Russie, dont le résultat devrait être une victoire prédéterminée pour Moscou, est rejeté comme une imposture par l’Ukraine et de nombreux autres pays.

Le vote de cinq jours, au cours duquel on demande aux habitants s’ils souhaitent que leurs régions fassent partie de la Russie, a été tout sauf libre ou équitable. Des dizaines de milliers d’habitants avaient déjà fui les régions au milieu de la guerre, et des images partagées par ceux qui restaient montraient des troupes russes armées faisant du porte-à-porte pour faire pression sur les Ukrainiens pour qu’ils votent.

Dos au mur au milieu des succès ukrainiens sur le champ de bataille, les médias russes spéculent sur le fait que M. Poutine pourrait donner suite à l’ordre de mobilisation partielle de la semaine dernière en déclarant la loi martiale et en fermant les frontières du pays à tous les hommes en âge de combattre.

L’appel s’est à certains égards retourné contre M. Poutine. Il a déclenché un exode massif d’hommes du pays, alimenté des manifestations dans de nombreuses régions de Russie et déclenché des actes de violence occasionnels. Lundi, un homme armé a ouvert le feu dans un bureau d’enrôlement dans une ville sibérienne et a grièvement blessé le chef local du recrutement militaire. La fusillade est survenue après des incendies criminels dispersés contre des bureaux de recrutement.

Dans la dernière initiative visant à endiguer la vague d’hommes fuyant la Russie pour éviter la mobilisation, les responsables russes ont annoncé leur intention de créer un bureau de recrutement militaire juste à la frontière avec la Géorgie, l’une des principales routes de l’exode.

Le bureau présidentiel ukrainien a révélé qu’au moins 11 civils ont été tués et 18 autres blessés par le dernier bombardement russe.

Une frappe sur la ville de Pervomaiskyi, dans la région nord-est de Kharkiv, a tué huit personnes, dont un garçon de 15 ans, ont indiqué des responsables ukrainiens.

Le gouverneur de Kharkiv, Oleh Synyehubov, a déclaré dans des commentaires télévisés que «le bombardement insensé ressemble à une tentative d’effrayer les civils».

Dans la région orientale de Donetsk, le barrage russe s’est concentré sur les villes de Kramatorsk, Sloviansk et Toretsk, tuant trois personnes et en blessant 13 en 24 heures.

La région est l’une des quatre où les autorités installées à Moscou organisent des référendums sur l’intégration de ces régions à la Russie.

Les Russes ont également bombardé les villes de Nikopol et de Marhanets face à la centrale nucléaire russe de Zaporijjia de l’autre côté du Dniepr, ont annoncé les autorités ukrainiennes. Dans le Kryvyi Rih, la ville natale du président ukrainien Volodymyr Zelensky, un missile de croisière russe a frappé l’aéroport local, endommageant sa piste et la mettant hors service.

La Chine affirme que le Conseil de sécurité de l’ONU devrait aider à négocier la fin de la guerre en Ukraine.

Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a déclaré que le pays était prêt à travailler avec le reste de la communauté internationale pour désamorcer les combats.

La Chine a tacitement soutenu l’affirmation de la Russie selon laquelle elle a été provoquée dans le conflit par les États-Unis et l’OTAN, mais n’a pas reconnu les revendications territoriales de la Russie en Ukraine.