Le Québec aurait désormais une chance sur deux de sombrer en récession et il faut donc voter pour la Coalition avenir Québec (CAQ), selon François Legault.

Les probabilités de récession ont augmenté, a indiqué le chef caquiste dimanche.

«J'ai eu l'occasion d'échanger avec (le ministre des Finances) Eric Girard et on s'approche du 50 %», a-t-il déclaré au cours d'un point de presse dans sa circonscription de L'Assomption.

En juin, M. Girard avait estimé ce risque à 35 %, mais depuis les signaux économiques sont plus inquiétants, en raison du prolongement de la guerre en Ukraine, notamment.

«Il y a un risque qui a augmenté dans les derniers jours», a estimé le chef caquiste

C'est une raison «additionnelle» pour reporter la Coalition avenir Québec au pouvoir, a-t-il argué, en vantant son «équipe économique» sortante composée de M. Girard, aux Finances, Sonia LeBel, au Conseil du Trésor, et Pierre Fitzgibbon, à l'Économie.

«On a besoin (d'eux) plus que jamais pour passer au travers. On est bien mieux avec des gens compétents qui ont fait leurs preuves que de prendre des risques dans une situation comme ça. Il y a un risque de ralentissement économique mondial qui est plus important.»

M. Legault a assuré que malgré ces menaces qui pèsent sur la croissance économique au Québec, le cadre financier de la CAQ tient toujours.

Le chef caquiste avait déjà dit que l'économie allait être la «question de l'urne», soit l'enjeu principal de cette campagne électorale.

DOSSIER | Élections Québec 2022