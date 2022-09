Le premier ministre sortant François Legault promet d'allonger 400 millions de dollars supplémentaires afin d'augmenter le personnel soignant dans le réseau de la santé s'il est élu le 3 octobre prochain.

Ainsi, M. Legault désire un ajout de 660 médecins de plus dans le réseau en 4 ans. «On aurait voulu en ajouter plus, mais il faut être réaliste. Pour enseigner des médecins, ça prend des médecins et on ne veut pas enlever trop de médecins du réseau», a illustré le chef caquiste lors d'un point de presse donné jeudi à Trois-Rivières.

DOSSIER | Élections Québec 2022

Si elle est reconduite au pouvoir, la Coalition Avenir Québec (CAQ) ajouterait 5000 paramédicaux avec des formations accélérées.

Il a déclaré qu'un prochain gouvernement de la CAQ intensifiera ses efforts afin de contrer la pénurie de main-d'œuvre en santé.

Ces investissements permettraient aussi d'accorder aux professionnels de la santé plus d'autonomie et de pouvoirs, afin qu'ils puissent prodiguer plus de soins, selon le parti.

«On veut déléguer plus d’actes aux paramédicaux et aux infirmières. On veut aussi permettre aux étudiants de deuxième année de venir travailler dans le réseau et de pouvoir poser des actes», a expliqué M. Legault qui était notamment accompagné du ministre sortant de la Santé, Christian Dubé.

Les autres engagements

Lundi, Québec solidaire (QS) proposait des engagements en santé afin de répondre à la «priorité numéro un des Québécois». D’une part QS espère désengorger le système de santé en faisant d’Info-Santé le premier point de contact entre le patient et le réseau de santé. L

e chef solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, a aussi réitéré sa promesse de mettre fin au temps supplémentaire obligatoire afin de faire du milieu de la santé un environnement de travail plus attractif. Un gouvernement solidaire allongerait une somme de 500 M$ de plus pour permettre de «remettre à l’embauche» 5000 membres du personnel de la santé de plus.

Avec des informations de Caroline Plante de la Presse canadienne

Plus de détails à venir...