La Coalition avenir Québec (CAQ) promet une baisse d'impôt de 2,5 % pour les deux premiers paliers d'imposition d'ici 10 ans.



Le chef caquiste François Legault y est allé de cette annonce, lundi, à Québec, en compagnie du candidat dans Groulx Eric Girard et de la candidate dans Jean-Talon Joëlle Boutin.

La promesse de baisser les impôts est la première action dévoilée par la CAQ qui a mis sur pied un «bouclier contre l'inflation» en quatre volets.

Élections: la CAQ propose un « bouclier » contre l’inflation. Inclut baisse d’impôt (financées à même le fonds des générations) Représente ⬇️ de 1% des 2 premiers paliers d’imposition dès 2023. #qc2022 #polqc — Simon Bourassa (@Simon_Bourassa) August 29, 2022

Diminuer les impôts

François Legault a précisé vouloir diminuer l'impôt de 1 % dès 2023 et pour l'entièreté du mandat.

Cela signifie qu'un Québécois gagnant 80 000 $ devra payer en moyenne 630 $ de moins en impôt par année sous un gouvernement de la CAQ.

La baisse d'impôt sera par la suite de 0,25 % par année jusqu'en 2032, pour atteindre 2,5 %. Elle sera financée en utilisant une partie des versements prévus au Fonds des générations.

«Certains autres parties vont peut-être utiliser 100% du Fonds des générations, nous on trouve cela irresponsable. La dette du Québec est encore élevée. Le Fonds des générations est là pour baisser la dette. Quand on augmente la dette du Québec, on crée un problème d’équité entre les générations. Utiliser la carte de crédit de nos enfants pour financer nos bausses d’impots, nos dépenses actuelles, c’est irresponsable», a précisé le chef de la CAQ.

Soutenir les citoyens

Dimanche, à Jonquière, M. Legault avait dit comprendre les Québécois qui avaient du mal à payer l'épicerie et l'essence. L'inflation a réduit leur pouvoir d'achat; le coût du logement a également augmenté de 6 %.

Le candidat dans Groulx, et ministre sortant des Finances, Eric Girard s'est dit fier de cet engagement.

« J’y travaille depuis 4 ans et ce serait la plus importante baisse d’impôt de l’histoire du Québec», a-t-il affirmé.

Selon M. Girard, le coût de cette proposition de baisse d'impôt est de deux millards de dollars par année pour les quatre premières années et de cinq milliards par année au terme de dix ans.

«Nous allons réduire la vitesse à laquelle nous diminuions le poids de la dette pour redonner de l’argent aux contribuables. C’est une approche équilibrée, prudente et responsable», insiste-t-il.

Promesses tenues ?

Le chef de la CAQ est d’avis que les promesses annoncées en 2022 seront tenues comme ce fût le cas pour celles émises en 2018.

«Nous avons rempli nos promesses de 2018, soit de mettre de l’argent dans les poches des Québécois. On parlait à l’époque de 3 milliards de dollars par année. On se souvient de l’augmentation des allocations famille. Plus récemment, pour aider pour l’inflation, un 200 $, un 400 $, un 500 $ au mois d’avril pour tous ceux qui gagnent moins de 100 000 $. Tout ça en maintenant le niveau de financement des missions principales de l’État comme l’éducation et la santé, à des niveaux records», affirme François Legault.