Le premier ministre François Legault a affirmé pour la première fois mercredi «prendre sa part de responsabilité» dans les ratés qui ont lieu à la Société automobile du Québec (SAAQ).

M. Legault répondait à une intervention du chef du Parti québécois (PQ) Paul Saint-Pierre Plamondon au Salon bleu, lors de la période de questions.

Le chef de la Coalition avenir Québec (CAQ) a confirmé qu’il allait «agir» dans les prochaines semaines afin qu’il n’y ait plus «jamais» des files d’attente comme on a pu le constater dans les derniers jours.

«Je suis agréablement surpris de la réponse du premier ministre», a enchaîné le leader du PQ. M. St-Pierre Plamondon a réitéré sa demande de la tenue d'une commission parlementaire afin d'entendre le ministre de la Cybersécurité et du Numérique, Éric Caire, la ministre des Transports Geneviève Guilbault et la haute direction de la SAAQ afin que la situation à la SAAQ «ne se reproduise plus ailleurs.»

Le premier ministre a, de nouveau, aussitôt rejeté l’idée du PQ, expliquant que le gouvernement avait reconnu qu’il y avait eu des problèmes depuis le lancement le 20 février dernier de la plateforme numérique SAAQclic.

«Je remarque que chaque semaine, il y a des demandes pour des commissions parlementaires […] Un moment donné, peut-on laisser le gouvernement gouverner?» - François Legault

«Graves lacunes» et évaluation

Mardi, M. Legault a confirmé qu'il allait évaluer au cours des prochains jours le travail du conseil d’administration et du président de la SAAQ, soulignant les «graves lacunes dans la planification» du lancement du nouveau produit de la société d'État.

Rappelons que la nouvelle plateforme numérique SAAQclic devait simplifier certaines transactions, notamment le renouvellement des permis, le paiement pour l'inscription et la réservation des examens. Cela s'est toutefois transformé en un cafouillage majeur.

Le gouvernement Legault instaure des mesures depuis quelques jours afin d’éviter une exacerbation des temps d’attente dans les points de service de la SAAQ. Lundi, les ministres responsables du dossier, Éric Caire et Geneviève Guilbault, ont annoncé une simplification du processus de création d’un compte au Service d’authentification gouvernementale. Ce service est disponible dans sept succursales au Québec.

Il est également possible de consulter, en ligne, le temps d’attente moyen dans l’ensemble des succursales.

