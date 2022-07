Le premier ministre du Québec François Legault accorde toute sa confiance au ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, lorsqu’il est question de faire des choix sur les priorités en santé au Québec. C'est ce qu'il a déclaré en lançant une flèche à Justin Trudeau lors du Conseil de la fédération, mardi.

Les provinces réclament au gouvernement fédéral une hausse récurrente et sans condition des transferts en santé, pour les faire passer de 22% à 35% des coûts.

«On a besoin d’un partenaire à plus que 22%. On demande 35%. C’est raisonnable. Pis pour ce qui est du choix des priorités, je fais plus confiance à Christian Dubé qu’à Justin Trudeau pour choisir les priorités en santé au Québec», a lancé le premier ministre.

Mon message au gouvernement fédéral : pic.twitter.com/PlpAVnBkT8 — François Legault (@francoislegault) July 12, 2022

Les premiers ministres des provinces et territoires se réuinissaient à Victoria pour une deuxième journée de pourparlers, qui ont été dominés lundi par la crise des soins de santé à travers tout le pays.

De l’autre côté, le gouvernement fédéral dit en faire assez. Le ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos, a indiqué plus tôt cette semaine qu’Ottawa fait déjà plus que sa part et dit plutôt vouloir discuter d’investissements ciblés pour l’avenir.

Pour l’instant, le ministre Duclos n’a pas proposé de calendrier pour une rencontre avec les provinces sur ces questions. Le premier ministre de la Colombie-Britannique, John Horgan, qui préside le Conseil de la fédération cette année, a soutenu lundi que cela fait maintenant huit mois que le gouvernement fédéral promet de s'asseoir avec les premiers ministres des provinces pour élaborer une stratégie de restauration du système de santé.