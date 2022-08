Le chef de la Coalition avenir Québec (CAQ) François Legault a lancé sa campagne électorale, dimanche, en appelant la cheffe libérale Dominique Anglade «cette madame».

Plus tôt en matinée, M. Legault s’était rendu au bureau du lieutenant-gouverneur, J. Michel Doyon, pour dissoudre officiellement l’Assemblée nationale.

Il a informé les journalistes que la campagne de la CAQ allait s’orchestrer autour de cinq grands thèmes: l’éducation, l’économie, l’environnement, la santé et l’identité.

Mais alors qu’il était en conférence de presse devant la chute Montmorency, à Québec, le chef caquiste a refusé d’appeler sa vis-à-vis libérale par son nom. «La croissance a été meilleure au Québec qu’en Ontario. Donc, comment cette madame peut-elle dire que l’économie du Québec ne va pas bien ?» a-t-il lancé.

La principale intéressée a immédiatement rétorqué dans un gazouillis: «Mon nom est Dominique.»

M. Legault s’est ensuite justifié en disant ne pas vouloir «personnaliser» les débats. François Legault n’en est pas à sa première maladresse. Il a déjà qualifié la députée de Sherbrooke Christine Labrie de «Mère Theresa» et accueilli une question du libéral Pierre Arcand avec un «Il n’est pas mort, lui ?».

Dimanche, il a réclamé aux Québécois un deuxième mandat, en précisant qu’il n’était pas parfait. «Je veux être bien clair là, je ne suis pas parfait, a-t-il dit. Vous l’avez vu: ça m’arrive de faire des erreurs. Et quand ça m’arrive, on n’essaie pas de persister par orgueil, mais il faut faire preuve d’humilité. «Il a répondu à un journaliste qui lui demandait s’il n’était pas son propre pire ennemi qu’il essayait d’être «authentique, de dire ce que je pense».

Or, il y a des limites, a laissé entendre le chef de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, qui faisait campagne dimanche à Sherbrooke. «Avant ''madame'', il y a eu ''Mère Theresa''. Ce n’est pas la première fois. Moi, ce n’est pas comme ça que je vais référer à Dominique Anglade», a déclaré M. Nadeau-Dubois.

M. Legault fait preuve de «condescendance» et de «mépris» envers la cheffe libérale, s’est indigné à son tour le candidat libéral dans LaFontaine, Marc Tanguay. «Écoutez, moi je m’embarque avec le style que vous connaissez, a répondu François Legault, sans s’excuser. Ce sont les Québécois qui vont choisir, en bout de ligne, le 3 octobre prochain.»

La caravane caquiste s’est arrêtée dimanche après-midi dans une crèmerie à Alma, puis dans la circonscription de Jonquière, considérée comme prenable puisque le député péquiste Sylvain Gaudreault ne s’y représente pas.

«Qui voulez-vous qui gère votre portefeuille ?»

Faisant campagne sous le slogan «Continuons», M. Legault a déclaré qu’il présentera dans les prochains jours quatre mesures pour aider les Québécois à gérer la hausse du coût de la vie. Il a rappelé que son gouvernement avait augmenté les salaires en éducation, adopté des lois en matière d’identité et déposé un «solide» plan chiffré en environnement.

Il a plaidé qu’il fallait faire confiance notamment à Christian Dubé pour renouveler le système de santé, et à toute l’équipe économique, la «meilleure», pour prendre le virage vers l’économie verte. Selon lui, les autres partis politiques font de «grands discours», mais n’ont pas de «plans concrets».

«Qu’est-ce qu’ils proposent ? On ne le sait pas», a-t-il raillé en conférence de presse. Par ailleurs, le chef caquiste a invité les Québécois à se poser les questions suivantes: «Quelle équipe est la plus compétente?» et «Qui voulez-vous qui gère votre portefeuille?»