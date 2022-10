Statistiques Canada indique un recul de 22 200 employés recevant une rémunération ou des avantages sociaux de leur employeur au pays pour le mois d’août.

L’Agence gouvernementale affirme que cette baisse est due au recul dans les provinces du Québec (-28 100) et en Ontario (- 13 800). Cette chute est toutefois partiellement contrebalancée par des hausses en Colombie-Britannique (+8100) et au Manitoba (+2800).

«Le nombre d’emplois salariés dans le secteur des biens a diminué de 22 400 en août. La construction (-21 900) a enregistré la plus forte baisse, suivie de l’extraction minière, l’exploitation en carrière, et l’extraction de pétrole et de gaz (-1 800)», fait-on savoir dans un communiqué.

Pour le secteur de la construction, on note toutefois une hausse de 5,2 % d'une année à l'autre pour les emplois salariés.

Postes vacants

Après avoir un peu augmenté en juillet, le secteur du commerce de détail a enregistré un recul de 8200 emplois salariés en août. On soutient par ailleurs un ajout de 22 200 postes vacants pour ce secteur, ce qui porte le total à 119 300 à l'échelle du pays.

En ce qui concerne le milieu des soins de santé et l'assistance sociale, Statistique Canada rapporte un «record» de 152 000 emplois à pourvoir. Il s'agit d'une hausse de 9 100 par rapport à juillet 24 800 par rapport à août 2021.

«Bien que le nombre de postes vacants ait peu changé dans la plupart des provinces en août, il a augmenté en Saskatchewan (+11,2 % pour atteindre 23 800) et au Nouveau-Brunswick (+11,3 % pour atteindre 16 300). Le Québec (5,9 %) et la Colombie-Britannique (6,1 %) ont continué d'afficher les taux de postes vacants les plus élevés parmi toutes les provinces», conclut-on.