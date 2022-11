Un rapport publié lundi par l’agence Équité Association a dévoilé les dix véhicules qui ont été les plus volés au Canada en 2021.

L’organisation sans but lucratif a révélé que le Honda CR-V était la voiture la plus susceptible d’être volée au Canada, alors qu’un total de 4177 vols de ce type de véhicule ont été rapportés l’an dernier. Tous les CR-V volés ont été construits entre 2016 et 2021 et représentent 1,7% de tous les CR-V assurés au pays (236 555).

Ce texte est une traduction d'un article de CTV News.

Équité Association mentionne également que Toronto et Montréal sont les villes les plus importantes en terme de vols de véhicules au Canada. Des organisations criminelles voleraient ces véhicules dans le but de les exporter et de les vendre à l’international, explique l’organisation. Montréal serait le principal port d’expédition des véhicules volés.



Crédit photo: Équité Association

«Non seulement le vol de voitures coûte des millions de dollars aux Canadiens chaque année, mais le tout finance également le crime organisé et le terrorisme, tant au Canada qu’à l’étranger», a déclaré Bryan Gast, vice-président des services d’enquête à Équité Association.

Le rapport indique également que les voleurs ont trouvé un moyen de contourner la technologie antivol et parviendraient à cloner la clé d’un véhicule.



Crédit photo: CTV News