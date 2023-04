Le Canada affirme que la décision controversée des Nations Unies d'entamer un dialogue avec les talibans doit inclure les femmes, alors que l'organisation envisage de reconnaître le groupe terroriste comme le gouvernement de l'Afghanistan.

Le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, doit rencontrer des responsables talibans pour des pourparlers à huis clos la semaine prochaine à Doha, la capitale du Qatar, afin de trouver ce que son porte-parole a appelé une «voie durable» pour l'Afghanistan.

L'adjointe de M. Guterres, Amina Mohammed, a causé des remous ce mois-ci en déclarant que l'ONU envisageait «une reconnaissance de principe» des talibans en tant que gouvernement.

Aucun pays n'a donné son aval, bien que le Canada ait eu de fréquents entretiens avec le groupe qu'il considère comme une organisation terroriste afin de se tenir au courant des crises humanitaires qui s'aggravent.

Jeudi, l'ambassadrice du Canada pour les femmes, la paix et la sécurité, Jacqueline O'Neill, a appuyé une lettre demandant que les femmes soient présentes à la table.

Dans un gazouillis republié par la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly, Mme O'Neill a écrit que «les femmes afghanes doivent être des partenaires égales dans la prise de décision concernant l'avenir» de leur pays.

«Leurs idées sont essentielles au succès et à la légitimité», a écrit Mme O'Neill.

Afghan women must be equal partners in decision making about the future of 🇦🇫. They belong at the table. Their insights are critical to success & legitimacy. @UN committed to #WomenPeaceSecurity agenda. Diverse 🇦🇫 women must be heard directly at upcoming Doha meeting. https://t.co/CVQiSDuBXC