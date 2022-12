Plus du trois quart des aînés québécois naviguent au moins une fois par jour sur Internet, rapporte une enquête NETendances effectuée par l’Académie de la transformation numérique (ATN) de l’Université Laval. C'est une hausse de 16 points de pourcentage depuis 2019, passsant de 62% à 78%.

Intitulée «Les aînés connectés au Québec», l'enquête révèle aussi qu'il y a plus d'adultes âgés de 65 ans et plus qui utilisent Internet pour faire des achats et prendre soin de leur santé, depuis le début de la pandémie.

En 2022, ce sont 59% des aînés qui ont utilisé Internet pour s’occuper de leur santé.

«On remarque que certaines activités en ligne liées à la santé sont devenues plus courantes chez les aînés québécois depuis la période prépandémique. C’est le cas surtout pour la prise de rendez-vous sur Internet avec un professionnel de la santé qui a connu une augmentation significative de 33 points de pourcentage, passant de 18% en 2019 à 51% en 2022», a mentionné le porte-parole des enquêtes NETendances à l’ATN, Bruno Guglielminetti.

L’enquête indique que 51% des aînés ont utilisé Internet pour prendre un rendez-vous avec un professionnel de la santé, que ce soit pour obtenir une consultation médicale d’urgence, se faire vacciner pour la COVID-19 ou rencontrer son médecin de famille, un optométriste ou un dentiste. Quelque 29% d’entre eux ont complété une prescription ou renouvelé des médicaments d’ordonnance sur le site Web ou l’application mobile de leur pharmacie.



Consommation en ligne



Les aînés font de plus en plus d'achats en ligne. En effet, 37% d'entre eux ont réalisé au moins un achat en ligne au cours du mois de février, mai ou juin, selon les plus récentes données.

«On observe que cette augmentation demeure toutefois moindre que celle enregistrée dans l’ensemble de la population québécoise adulte au cours de la même période», a précisé la directrice intelligence d’affaires et recherche marketing à l’ATN, Claire Bourget. «Nos données révèlent en effet que le taux d’achats réalisés en ligne mensuellement par l’ensemble des adultes québécois a connu une augmentation de 21 points de pourcentage de 2019 à 2022, passant de 44% à 65%. »

Communications

D'autre part, un peu plus de la moité des aînés communique par courriel avec leurs proches. Parmi tous les outils de communication numérique, c'est le moyen de communication le plus utilisé avec un taux de 68% en 2022, ccontrairement à 56% en 2019, d'après l'enquête.

L'enquête révèle une légère hausse d'utilisation pour les appels vidéos et les visioconférences sur internet, passant de 23% en 2019 à 33% en 2022 ainsi que pour la messagerie intégrée aux réseaux sociaux passant de 31% à 37%. Un total de 43% des aînés utilisent les messages textes pour communiquer en 2022, alors qu'en 2019, ils étaient seulement 36%.

Bien que l’ordinateur portable ou de table demeure l’outil de communication numérique préféré des aînés avec un taux d’utilisation de 70%, le téléphone intelligent est celui qui a connu la plus forte croissance, passant d’un taux d’utilisation de 46% en 2019 à 60%, en 2022. La montre intelligente ou le bracelet d’activité connecté a connu également une forte progression, passant de 6% d'utilisation en 2019 à 14% en 2022.