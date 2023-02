La Ligue canadienne de football (LCF) devient propriétaire des Alouettes de Montréal, a-t-il été annoncé mardi.

Remplacé à titre de président des Alouettes pendant la saison morte, Mario Cecchini reprend ce rôle, sur une base intérimaire cette fois, a précisé la LCF dans un communiqué. Cecchini dirigera les opérations quotidiennes de l'équipe sous la supervision de la ligue.

Le rôle de Danny Maciocia, directeur général, reste inchangé en vue de la saison 2023 du football canadien.

La manœuvre est censée accélérer le processus de vente des Alouettes, dit la ligue, avec l'aide du partenaire financier Park Lane.

La LCF indique que «plusieurs parties» ont montré «de l'intérêt sérieux» envers l'acquisition des Alouettes, «incluant des individus, des groupes et des entreprises qui résident ou opèrent à Montréal, ou ailleurs au Québec».

«La LCF a informé l'AJLCF qu'elle placera le club de football de Montréal sous tutelle dès maintenant, puisque l'ex-groupe de propriétaires a cédé le contrôle», a indiqué l'Association des joueurs de la LCF par voie de communiqué. «Les opérations quotidiennes du club reprendront, notamment avec les joueurs autonomes et les préparatifs en vue de la saison 2023 de la LCF.»

«La ligue financera les opérations quotidiennes de l'équipe et s'assurera que ses obligations financières soient respectées», a ajouté le syndicat.

Pas la première fois pour les Alouettes

C'est dire que Gary Stern n'est plus propriétaire des «Oiseaux», le surnom du club. Stern avait pris possession des Alouettes avec son beau-père Sid Spiegel en 2020, des mains de la LCF. Précédemment, Bob et Andrew Wetenhall avaient été propriétaires de longue date de la concession, mais avaient échoué dans leurs tentatives de vendre l'équipe et avaient finalement passé la balle à la LCF.

MM. Bob Wetenhall et Sid Spiegel sont aujourd'hui décédés. Spiegel s'est éteint en 2021 et Stern s'est éloigné des opérations quotidiennes des Alouettes en août 2022. Il avait alors conservé 25% des parts de l'équipe en tant qu'actionnaire minoritaire. La succession de Spiegel possédait toujours 75% des parts dans l'équipe.

La formation montréalaise n'a plus le lustre des années Wetenhall et de ses triomphes de la Coupe Grey dans les années 2000. Les Alouettes n'ont plus participé à la finale du football canadien depuis 2010 et, bien qu'ils ont participé aux éliminatoires de la LCF lors des trois dernières saisons, ils avaient connu une disette de quatre campagnes entre 2015 et 2018.

En janvier 2023, Mario Cecchini indiquait à The Gazette qu'il avait été suggéré que son départ de la présidence provenait d'un commun accord avec Gary Stern, ce qui n'était pas le cas à ses yeux.

Cecchini avait rapporté un déficit de plusieurs millions de dollars pour la concession en 2021. C'était environ un an après que Stern et Spiegel aient acheté les Alouettes.

Les Alouettes (9-9) ont terminé au deuxième rang de la section Est la saison dernière. Les Montréalais ont disposé des Tiger-Cats de Hamilton 28-17 en éliminatoires, mettant la table pour leur première participation à la finale de l'Est depuis 2014.

Les Argonauts de Toronto ont cependant battu les Alouettes 34-27 sur la pelouse du BMO Field, avant de vaincre les Blue Bombers de Winnipeg 24-23 pour s'offrir leur première coupe Grey depuis 2017.

La saison 2022 a néanmoins été difficile pour les Argos et les Alouettes: ce sont les seules concessions de la LCF à avoir accueilli en moyenne moins de 20 000 spectateurs par match à domicile.

Avec de l'information de La Presse canadienne.