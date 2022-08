L'ère Vernon Adams fils est terminée chez les Alouettes. L'équipe montréalaise a transigé le quart-arrière aux Lions de la Colombie-Britannique en retour d'un choix de premier tour au repêchage de 2023.

Adams, 29 ans, a passé cinq saisons avec les Alouettes et a pris part à 56 matchs avec l'équipe. En cinq rencontres cette saison, il a lancé une passe de touché, complétant 21 de ses 39 passes pour 294 verges de gain.

L'ex-porte-couleurs des Ducks de l'Université de l'Oregon a disputé 67 matchs dans la LCF, dont 56 avec les Alouettes, en 2016 et 2017, ainsi que de 2018 à 2022. Ses 11 autres rencontres ont été disputées avec les Roughriders de la Saskatchewan, à la fin de la saison 2017.

«Vernon est venu me voir au cours des dernières semaines, car il voulait jouer. Je l'ai gardé au courant de la situation en promettant de tout faire pour l'accommoder, a indiqué le directeur général et entraîneur-chef Danny Maciocia par communiqué. Vernon est heureux du dénouement et nous le remercions pour son travail au cours des dernières années. Nous lui souhaitons la meilleure des chances pour la suite.»

Adams a complété 505 de ses 820 passes en carrière pour des gains de 6988 verges avec 43 touchés, contre 26 interceptions. Le natif de Pasadena, en Californie, a également couru 203 fois pour 978 verges et 20 touchés.

Sa meilleure saison est survenue en 2019, quand il a été nommé au sein de l'équipe d'étoiles de la LCF pour ses gains aériens de 3942 verges et 24 touchés, en plus de terminer à égalité en tête du circuit Ambrosie avec 12 touchés au sol.

Adams avait été obtenu de ces mêmes Lions, qui détenaient ses droits de négociations, en mai 2016 en retour d'un choix de premier tour au repêchage de 2017.

Les Lions avaient grandement besoin d'un quart-arrière d'expérience avec la sérieuse blessure subie par Nathan Rourke, révélation jusqu'ici cette saison au poste de quart.

Rourke, qui a subi une intervention chirurgicale au pied en raison de la blessure subie la semaine dernière, pourrait ne pas revenir au jeu cette saison.

En neuf rencontres, Rourke, nommé joueur du mois d'août mercredi, a complété 248 de ses 313 passes pour 3281 verges de gains, 25 touchés et 10 interceptions seulement.

Son substitut, Michael O'Connor, a aussi subi une blessure la semaine dernière, dans le même match contre les Roughriders de la Saskatchewan.

Adams a amorcé la saison comme le quart partant des Alouettes et de l'entraîneur-chef Khari Jones, mais il a cédé sa place dès le deuxième match de la saison, après des performances en deçà des attentes. Jones a éventuellement été remplacé par Maciocia après un départ de 1-3.

Les Alouettes ont maintenant une fiche de 4-6 après deux victoires consécutives.

Adams avait vu son nom inscrit sur la liste des blessés pour six rencontres. Il devait rater la quatrième de ces rencontres ce vendredi, contre le Rouge et Noir d'Ottawa. Les Lions l'ont toutefois immédiatement ajouté à leur formation active.

Les Lions sont en congé cette semaine. Ils rendent visite aux Alouettes vendredi le 9 septembre prochain.

Des renforts d'Edmonton

Les Alouettes ont également transigé avec les Elks d'Edmonton plus tard en journée.

La formation montréalaise a mis la main sur le joueur de ligne défensive américain Thomas Costigan, ainsi que sur le demi défensif américain Nafees Lyon. En retour, la formation montréalaise a cédé les droits sur le joueur de ligne défensive américain Avery Ellis, ainsi que le choix de troisième ronde du repêchage 2023.

En 22 rencontres au cours des deux dernières saisons à Edmonton, Costigan (six pieds trois, 245 livres) a récolté 38 plaqués et neuf sacs. L'athlète de 25 ans a d'ailleurs mené la formation albertaine avec six sacs en 2021.

Nafees (cinq pieds 10, 184 livres) a récolté 52 plaqués en 13 rencontres sur deux saisons avec les Elks. L'athlète de 25 ans a également réussi un sac, en plus d'intercepter trois passes et de provoquer un échappé.

Par ailleurs, les Alouettes ont annoncé qu'ils ont libéré Tavien Feaster. Le demi à l'attaque était sous le coup d'une suspensions pour ne pas être revenu à Montréal à la fin de la semaine de congé et quelques autres manquements aux règles d'équipe depuis son ajout à la formation.