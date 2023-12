Les Alouettes de Montréal ont offert des prolongations de contrat à long terme au directeur général Danny Maciocia, ainsi qu'à l'entraîneur-chef Jason Maas, mercredi.

L'entente de Maciocia est d'une durée de quatre ans et le lie à l'équipe jusqu'à la fin de la saison 2027. Maas a quant à lui obtenu un vote de confiance de trois saisons supplémentaires. Il est sous contrat jusqu'à la conclusion de la campagne 2026.



Maciocia et Maas ont joué un rôle déterminant dans la conquête de la plus récente coupe Grey, la première du club depuis 2010.

Maciocia a notamment fait l'acquisition de joueurs d'impact comme Darnell Sankey et Shawn Lemon qui ont changé la défense de l'équipe en étant dominants. Sankey a brillé lors du match de la Coupe Grey contre Winnipeg en réussissant huit plaqués et un sac. Dans la même partie, Lemon a réussi trois plaqués et un sac pour aider les Alouettes à remporter le huitième titre de leur histoire.

Maciocia a aussi accordé un contrat au quart-arrière Cody Fajardo en février 2023 et ce dernier a été élu joueur le plus utile du match de la Coupe Grey en novembre dernier.

Lors des derniers repêchages de la LCF, Maciocia a notamment mis la main sur de jeunes joueurs qui ont eu un impact immédiat sur les résultats de l'équipe tels que Marc-Antoine Dequoy, Pier-Olivier Lestage, Tyson Philpot, Tyrell Richards et Lwal Uguak.

En trois saisons comme architecte de l'équipe, il a compilé un dossier de 27-23-0 et les Alouettes n'ont jamais joué pour moins de .500.

«C'est une très belle journée pour notre organisation, a affirmé le président et chef de la direction des Alouettes Mark Weightman par voie de communiqué. J'étais content de retravailler avec Danny quand j'ai fait mon retour aux Alouettes en mars dernier et de savoir que nous travaillerons ensemble pour les prochaines années me réjouit. Nous aimons la direction que prend notre équipe et cette stabilité ne fera que nous rendre plus fort.»

«Je suis extrêmement heureux de poursuivre à long terme et de continuer notre travail sur de solides fondations, a affirmé Maciocia. Je remercie notre propriétaire Pierre Karl Péladeau et notre président Mark Weightman pour l'opportunité. J'aime la chimie au sein de notre équipe et la mentalité que nous avons implantée. Savoir que je continuerai de travailler à Montréal avec notre même bassin de joueurs me rend très impatient d'amorcer la saison.»

Maas est quant à lui devenu le 27e entraîneur-chef de l'histoire de l'équipe en décembre 2022.

Il a mené l'équipe à un dossier de 11-7-0 en 2023, terminant la saison avec huit victoires consécutives pour soulever la Coupe Grey. C'était la première fois depuis 2012 que l'équipe atteignait la marque des 11 gains en saison régulière.