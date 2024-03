D’anciens cadres de Twitter poursuivent Elon Musk et X Corp. en justice, affirmant qu’ils ont droit à un total de plus de 128 millions de dollars d’indemnités de départ impayées.



L’ancien PDG de Twitter, Parag Agrawal, le directeur financier Ned Segal, la conseillère juridique Vijaya Gadde et l’avocat général Sean Edgett affirment dans la plainte déposée lundi qu’ils ont été licenciés sans raison le jour où, en 2022, Elon Musk a conclu l’acquisition de Twitter, qu’il a ensuite rebaptisée X Corp.

Parce qu’il ne voulait pas leur verser d’indemnités de départ, les cadres affirment que M. Musk «a inventé de fausses causes et nommé des employés de ses différentes sociétés pour confirmer sa décision».

La poursuite indique que le fait de ne pas payer les indemnités de départ et les factures fait partie d’un modèle pour Musk, qui a été poursuivi par «une multitude» d’anciens employés de base de Twitter qui n’ont pas reçu d’indemnités de départ après que Musk les a licenciés par milliers.

«Sous le contrôle de Musk, Twitter est devenue une entreprise hors-la-loi, qui ne paie pas ses employés, ses propriétaires, ses fournisseurs et d’autres personnes», peut-on lire dans la plainte déposée auprès du tribunal fédéral du district nord de la Californie. «Musk ne paie pas ses factures, pense que les règles ne s’appliquent pas à lui, et utilise sa richesse et son pouvoir pour écraser tous ceux qui ne sont pas d’accord avec lui.»

Les représentants de M. Musk et de la société X, basée à San Francisco, n’ont pas immédiatement répondu aux messages de commentaires lundi.

Les anciens dirigeants affirment que leurs plans de départ leur donnaient droit à un an de salaire et à des actions non acquises évaluées au prix d’acquisition de Twitter. Musk a acheté la société pour 44 milliards de dollars, soit 54,20 dollars par action, et en a pris le contrôle en octobre 2022.

Ils affirment avoir été licenciés sans motif. Dans le cadre des plans de licenciement, le terme «motif» était défini de manière restrictive : condamnation pour crime, «négligence grave» ou «faute intentionnelle».

Selon l’action en justice, la seule cause invoquée par Musk pour justifier les licenciements est la «négligence grave et la faute intentionnelle», en partie parce que Twitter a payé des honoraires à des avocats externes pour leur travail lors de la conclusion de l’acquisition. Les dirigeants affirment qu’ils étaient tenus de payer ces honoraires pour se conformer à leurs obligations fiduciaires envers l’entreprise.