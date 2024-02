Donald Trump semble presque invincible dans les primaires et les caucus républicains, mais malgré ses victoires éclatantes, sa popularité auprès des électeurs de l'élection générale reste incertaine.

AP VoteCast montre que l'ancien président a galvanisé le cœur de l'électorat du GOP dans l'Iowa, le New Hampshire et la Caroline du Sud. Jusqu'à présent, ses électeurs sont en grande majorité blancs, âgés pour la plupart de plus de 50 ans et généralement sans diplôme universitaire.

Cette situation est toutefois très différente de l'électorat auquel il pourrait être confronté en novembre, lorsqu'il devra s'adresser à un groupe beaucoup plus diversifié et éventuellement rallier les partisans de l'ancienne ambassadrice des Nations unies, Nikki Haley. Son influence a été limitée lors des primaires du GOP, mais sa candidature pourrait laisser présager des problèmes pour M. Trump.

AP VoteCast révèle qu'une grande partie de l'opposition à M. Trump dans les primaires républicaines est composée d'électeurs qui l'ont abandonné avant cette année.

L'analyse met également en évidence un parti républicain qui a fait volte-face sur des questions politiques centrales, en favorisant certains programmes gouvernementaux importants et en se retirant de ses engagements à l'étranger.

AP VoteCast est une série d'enquêtes menées auprès de 1597 électeurs républicains ayant participé au caucus de l'Iowa, de 1989 électeurs du New Hampshire ayant participé aux primaires républicaines et de 2466 électeurs républicains ayant participé aux primaires de Caroline du Sud. Les enquêtes ont été menées par le Centre de recherche sur les affaires publiques de l'Associated Press-NORC.

La coalition de Haley : Les républicains anti-Trump et les électeurs de Biden en 2020

Mme Haley était la seule adversaire majeure de M. Trump en Caroline du Sud, mais les difficultés rencontrées dans les premiers États ont mis en évidence les limites de son discours de campagne.

Certains des partisans de Mme Haley dans le New Hampshire et en Caroline du Sud étaient des électeurs qui ont déclaré à AP VoteCast qu'ils s'identifiaient comme démocrates ou indépendants. Plus important encore, ces électeurs avaient tendance à avoir soutenu le président Joe Biden en 2020. En Caroline du Sud et dans l'Iowa, environ 4 électeurs de Haley sur 10 ont soutenu M. Biden il y a près de quatre ans. Environ la moitié de ses électeurs du New Hampshire ont voté pour Biden.

Le défi pour Mme Haley est que ce groupe est minoritaire au sein du GOP. Ils représentaient entre 11 % et 24 % des électeurs du GOP dans chacun des trois scrutins, ce qui limite son soutien. Un grand nombre des partisans restants de Mme Haley dans chaque État ont déclaré qu'ils avaient voté pour un tiers parti ou qu'ils n'avaient pas voté lors des élections générales de 2020, ce qui représente également une minorité distincte d'électeurs dans les courses à l'investiture du GOP.

L'électorat républicain reste très majoritairement blanc

Jusqu'à présent, la quasi-totalité du soutien de Donald Trump est venue des électeurs blancs, qui constituaient la grande majorité de l'électorat lors des premiers face-à-face entre républicains, même en Caroline du Sud, un État très diversifié. Ces résultats nous donnent peu d'indications sur la capacité de M. Trump à réduire les marges dont les démocrates bénéficient traditionnellement auprès des électeurs noirs et hispaniques.

Les résultats de M. Trump montrent qu'il a su s'imposer parmi les groupes d'électeurs qui l'avaient fortement soutenu lors des élections précédentes. Près de 6 votes sur 10 qu'il a obtenus en 2020 provenaient de Blancs sans diplôme universitaire, une marge qu'il a dépassée lors des premières primaires en tête-à-tête et des caucus. Plus de 6 électeurs sur 10 dans les premiers États avaient également plus de 50 ans. M. Trump a également conservé un soutien important auprès des chrétiens évangéliques et des habitants des petites villes et des zones rurales, des groupes qui ont un poids important dans les primaires républicaines, mais qui représentent une part plus faible de l'électorat général.

Le nouveau parti républicain

C'est officiel : L'ère d'un parti républicain à l'esprit guerrier et au gouvernement restreint semble révolue. Au lieu de cela, les électeurs des primaires républicaines soutiennent fermement les politiques nationales qui nécessitent un investissement important de l'État, comme le maintien de l'âge actuel de 67 ans pour bénéficier de la sécurité sociale et la construction d'un mur frontalier entre les États-Unis et le Mexique. Ils se montrent également moins enthousiastes à l'idée d'intervenir dans des conflits avec des rivaux traditionnels des États-Unis, comme la Russie.

Au cours de la période précédant les primaires, les candidats républicains se sont affrontés sur ces questions, vérifiant si les positions de longue date du GOP, telles que la réduction de la taille des programmes de droits et l'intervention dans les conflits étrangers, trouvent toujours un écho auprès de la base du parti. Le résultat des premiers face-à-face entre républicains montre comment Donald Trump a façonné le parti républicain d'aujourd'hui.

Les positions de M. Trump trouvent un écho important auprès de sa base : Selon les trois sondages, environ 7 électeurs de M. Trump sur 10 sont favorables à la fin de l'aide à l'Ukraine; environ 8 sur 10 veulent maintenir la sécurité sociale en l'état; et environ 9 sur 10 veulent un mur le long de la frontière sud des États-Unis.

Les épreuves les plus difficiles pour Trump sont encore à venir

M. Trump a bénéficié d'une audience favorable lors des élections républicaines, une audience sur laquelle il ne pourra pas compter en novembre s'il obtient l'investiture.

Environ 7 électeurs sur 10 se sont déclarés conservateurs lors des primaires et des caucus. Mais en 2020, les conservateurs représentaient moins de 40 % de l'électorat général, le reste se répartissant à peu près entre libéraux et modérés. Seuls 36 % des modérés et 8 % des libéraux ont voté pour Trump en 2020.

Et certains points faibles potentiels de M. Trump sont déjà visibles. Au moins deux électeurs sur dix des primaires républicaines de Caroline du Sud et des caucus de l'Iowa ont déclaré qu'ils ne soutiendraient pas M. Trump en novembre, tandis qu'environ trois électeurs sur dix dans le New Hampshire étaient de cet avis.

Dans chacun de ces États, M. Trump a perdu ou divisé les électeurs titulaires d'un diplôme universitaire au profit de Mme Haley. Les banlieues ― où vivent la majorité des électeurs de l'élection générale ― n'ont pas non plus été particulièrement accueillantes pour lui lors des élections du GOP de cette année. Il a partagé le vote des banlieues avec ses adversaires dans l'Iowa et le New Hampshire et a remporté les banlieues en Caroline du Sud avec une marge plus faible que dans l'ensemble de l'État.

Mais ce ne sont là que quelques-uns des défis auxquels M. Trump sera confronté dans les mois à venir : dans les premiers États, entre un quart et près de quatre électeurs républicains sur dix estiment qu'il a enfreint la loi dans une ou plusieurs des affaires pénales dont il a fait l'objet.