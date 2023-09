Dans les Territoires du Nord-Ouest, la ville de Hay River sera menacée par les feux de forêt au cours des prochains jours, les vents forts et les températures élevées aggravant une situation déjà dangereuse, selon un responsable des incendies de forêt.

Environ 70 % de la population du territoire — dont quelque 20 000 habitants de la capitale, Yellowknife, et les 3 500 habitants de Hay River — ont quitté leur domicile depuis près de deux semaines.

Mike Westwick, responsable de l’information sur les incendies de forêt dans les T.N.-O., a indiqué que si des progrès ont été réalisés dans la région de Yellowknife, le risque reste important à Hay River.

«Nous arrivons à un autre moment important de cette intervention. À Hay River, où l'incendie s’est propagé jusqu’à 1,5 kilomètre du centre de la ville, cela fait trois jours que le feu est protégé du soleil par la fumée», a précisé M. Westwick jeudi.

Selon lui, cela s’est traduit par une baisse des températures, une augmentation de l’humidité et une diminution de l’activité des incendies, mais c'est sur le point de changer.

«Nous nous attendons à ce que les choses changent avec des vents qui devraient atteindre 25 kilomètres par heure avec des rafales à 50 ou 60 kilomètres par heure, des niveaux d’humidité très bas et des températures allant jusqu’à 20 degrés», a déclaré M. Westwick.

«Nous risquons de rencontrer de sérieux problèmes.»

M. Westwick indique que son équipe, en collaboration avec la ville de Hay River, a passé les derniers jours à se préparer au pire. Elle a notamment créé des coupures de combustible à l’aide de machines lourdes, les a renforcées avec des produits ignifuges et a mis en place un vaste réseau de gicleurs pour protéger les structures.

«Cette équipe va se tenir debout et nous serons prêts à nous tenir debout pour lutter contre cet incendie et assurer la sécurité de nos concitoyens pendant que nous le faisons.»

La mairesse de Hay River, Kandis Jameson, a déclaré que l’incendie près de sa communauté s’étendait sur 4170 kilomètres carrés, soit environ six fois la superficie d’Edmonton. Il s’est approché de l’aéroport et du centre-ville, mais il a été contenu et les structures n’ont pas été endommagées.

Elle dit avoir confiance dans les pompiers, le personnel municipal et les entrepreneurs qui ont réussi à contenir les flammes.

«Ils nous donneront les meilleures chances dans les jours difficiles qui s’annoncent. Les succès que nous avons observés témoignent du soutien que les résidents de Hay River continuent d’avoir les uns pour les autres», a déclaré Mme Jameson.

Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest a annoncé qu’il appliquerait la politique d’aide en cas de catastrophe pour les communautés et les zones environnantes où des biens ou des infrastructures ont été gravement endommagés et où des efforts de rétablissement sont nécessaires.

«Notre gouvernement est conscient du stress que subissent actuellement les résidents, les entreprises et les responsables locaux», a dit jeudi Shane Thompson, ministre de l’Environnement des Territoires du Nord-Ouest.

«L’activation de cette politique est l’un des moyens dont nous disposons pour apporter une aide financière à ceux qui ont subi des dommages à la suite des incendies de forêt dévastateurs de cette année.»