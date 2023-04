Les Blackhawks de Chicago ont indiqué jeudi matin qu'ils ne présenteront pas de nouvelle offre de contrat à leur capitaine, Jonathan Toews, confirmant ainsi la fin d'un chapitre de l'histoire de la concession de l'Illinois.

«J'ai discuté plusieurs fois avec Jonathan pendant la saison au sujet de son avenir avec les Blackhawks, et récemment, nous avons pris la décision difficile de ne pas lui présenter de nouvelle offre de contrat pendant la saison estivale», a indiqué le directeur général des Hawks Kyle Davidson par voie de communiqué.

«Il (Toews) a tellement fait pour cette organisation, et peu importe où il poursuivra sa carrière, nous sommes heureux que nos partisans aient la chance de démontrer une dernière fois à quel point il comptait pour eux», a-t-il ajouté.

À lire et voir également:

Toews, qui deviendra joueur autonome sans compensation à la fin de la saison, enfilera donc l'uniforme des Hawks pour la dernière fois jeudi soir, lors d'un match contre les Flyers de Philadelphie.

Tonight will be Jonathan Toews’ last game as a Blackhawk❤️ pic.twitter.com/di4fTbr3g6