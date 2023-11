Des obus russes ont frappé des zones résidentielles de la région de Kherson, dans le sud de l'Ukraine, tuant une femme de 91 ans lors de ce qu'un responsable local a décrit lundi comme une «nuit de terreur» dans une guerre qui dure depuis 20 mois et qui ne montre aucun signe de fin.

Les bombardements de la nuit ont mis le feu à une tour d'habitation, soufflé des fenêtres et réduit certains appartements en ruines, selon des images vidéo publiées par le gouverneur de Kherson, Oleksandr Prokudin.

La femme est morte lorsqu'un mur de l'appartement lui est tombé dessus, selon sa fille, qui vivait avec elle au neuvième étage.

La victime fait partie des trois civils ukrainiens tués dans l'est et le sud du pays au cours des dernières 24 heures, et au moins cinq personnes ont été blessées, a rapporté lundi le bureau présidentiel ukrainien.

En dehors des combats acharnés signalés à certains endroits de la ligne de front, qui s'étend sur plus de 1500 kilomètres selon les autorités ukrainiennes, le conflit semble largement dans l'impasse et se concentre sur les tirs à longue portée.

La fille de la femme tuée à Kherson a indiqué que la destruction causée par l'explosion du missile lui avait permis de sortir vivante du bâtiment.

«Je ne sais pas comment j'aurais pu sortir si les portes n'avaient pas été détruites, a déclaré Nataliia, qui n'a pas donné son nom de famille, à Radio Liberty. J'aurais brûlé à mort là-dedans aussi.»

Pendant ce temps, les défenses aériennes ukrainiennes ont intercepté les 12 drones Shahed que la Russie a tirés sur plusieurs régions au cours de la nuit, ainsi que deux missiles guidés Kh-59, selon l'armée de l'air ukrainienne.

Les forces du Kremlin ont également lancé une attaque au missile contre une usine de réparation navale dans la région d'Odessa, dans le sud du pays, lundi matin. Deux personnes ont été hospitalisées, a déclaré le gouverneur de la région, Oleh Kiper.