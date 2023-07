Le directeur général du Canadien de Montréal, Kent Hughes, s'attendait à une journée tranquille lors de l'ouverture du marché des joueurs autonomes, samedi.

Il a néanmoins réalisé une des premières transactions de la journée, échangeant le défenseur Joel Edmundson aux Capitals de Washington en retour de choix au repêchage.



Pour le reste, Hughes a embauché deux joueurs qui devraient surtout évoluer avec le Rocket de Laval l'hiver prochain en Philippe Maillet et Brady Keeper.

Le fait que Hughes a participé à une conférence de presse environ deux heures après l'ouverture du marché en disait long sur ses plans pour la journée.

«Notre plus grande inquiétude est de ne pas bloquer nos jeunes joueurs», a-t-il expliqué en visioconférence.«C'est-à-dire d'aller chercher un joueur âgé de 32 ou 33 ans et qui pourrait nous aider pour un an ou deux, mais que ça nuit aux chances d'un jeune joueur de progresser et de se développer dans notre alignement alors qu'il va être avec nous pour les années dans le futur.»

Hughes a dégagé un peu d'espace pour les jeunes au sein de la brigade défensive en échangeant Edmundson aux Capitals.



En retour, le Canadien reçoit des choix de troisième et septième ronde en 2024. Le choix de troisième ronde appartenait originalement au Wild du Minnesota.

Le Tricolore retient également la moitié du salaire du défenseur âgé de 30 ans. Edmundson a encore une saison à écouler à un contrat lui rapportant 3,5 millions $ US par année.

«Joel n'a pas demandé un échange. Il adore Montréal. Il avait déjà mentionné dans le passé que ça le stressait d'être échangé», a raconté Hughes. «Quand je l'ai rencontré l'an passé, je lui avais dit qu'il n'avait pas à être inquiet, mais qu'il allait probablement être échangé avant la fin de son contrat.»

Edmundson a disputé trois saisons avec le Canadien et a aidé l'équipe à atteindre la finale de la Coupe Stanley en 2021.

Il a toutefois été ennuyé par une blessure au bas du dos lors des deux dernières campagnes et a été limité à respectivement 24 et 61 matchs en 2021-22 et 2022-23.

Edmundson a remporté la coupe Stanley avec les Blues de St. Louis en 2019.

«Joel avait une présence importante dans notre vestiaire», a souligné Hughes. «Il avait un rôle de leadership. Je lui ai dit que j'espérais qu'il laissait une partie de lui dans notre vestiaire, que des jeunes ont appris des leçons grâce à lui.»

Il y a aussi une certaine congestion du côté de l'attaque, surtout si des jeunes sont pour monter en grade et avoir des rôles plus importants que la saison dernière.

Hughes n'a donc pas fermé la porte à un scénario dans lequel un ou deux attaquants étaient échangés contre des choix d'ici le début du camp, en septembre.

Drouin rejoint MacKinnon

L'association entre Jonathan Drouin et le Canadien a officiellement pris fin.

Drouin a profité de l'autonomie pour signer un contrat d'une saison avec l'Avalanche du Colorado. Selon différents médias, Drouin touchera 825 000 $ la saison prochaine.

L'attaquant québécois aura inscrit 48 buts et 138 aides en 321 matchs lors de ses six saisons avec le Tricolore. Il n'aura jamais répondu aux attentes des partisans et de la direction de l'équipe, ainsi que celles qu'il avait en tête pour lui-même, a-t-il admis en avril lors du bilan de fin de saison.

Ennuyé par des blessures et des problèmes de santé mentale durant la deuxième moitié de son séjour avec le Canadien, Drouin aura l'occasion de relancer sa carrière avec l'Avalanche.

Il retrouvera un visage familier dans le vestiaire, lui qui a côtoyé l'étoile de l'Avalanche Nathan MacKinnon durant deux saisons chez les Mooseheads de Halifax, dans la LHJMQ. Ils ont remporté la Coupe Memorial ensemble en 2013.

«Si vous les avez vus jouer dans le junior, leur cohésion était indéniable», a souligné le directeur général de l'Avalanche, Chris MacFarland, en visioconférence. «Bien sûr, nous avons consulté Nathan. Il le connaît mieux que quiconque comme joueur de hockey et comme personne. Il a appuyé notre démarche.»

«C'est une situation à faible risque et dont la récompense pourrait être élevée, autant pour l'équipe que pour le joueur», a-t-il ajouté.

MacFarland a aussi affirmé qu'il croyait bien que Drouin aurait une chance de s'établir aux côtés de MacKinnon ou encore de Ryan Johansen, récemment acquis des Predators de Nashville.

Le manège de la profondeur

Le Canadien a perdu quelques joueurs de profondeur lors de l'ouverture du marché des joueurs autonomes. Alex Belzile a accepté une offre de deux saisons des Rangers de New York, Anthony Richard a signé pour une saison avec les Bruins de Boston, tandis que Corey Schueneman a aussi conclu un accord d'une saison avec l'Avalanche.

Belzile, qui est natif de Saint-Éloi et qui est âgé de 31 ans, a récolté six buts et huit aides en 31 matchs la saison dernière avec le Canadien.

Richard, de Trois-Rivières et âgé de 26 ans, a inscrit trois buts et deux aides en 13 parties avec le Tricolore.

Schueneman, un défenseur américain de 27 ans, a disputé 31 matchs avec le Canadien durant son séjour dans l'organisation, dont sept l'hiver dernier.

Hughes a obtenu des renforts pour le Rocket en ajoutant Maillet à l'attaquant et Keeper en défensive.

Maillet, 30 ans, a passé les deux dernières saisons avec le Metallurg de Magnitogorsk dans la KHL, totalisant 92 points, dont 37 buts, en 113 matchs. Le natif de Lachenaie a disputé deux matchs avec les Capitals lors de la saison 2020-21.

De son côté, Keeper, 27 ans, a porté les couleurs des Canucks d'Abbotsford la saison dernière, amassant un but et cinq aides en 35 rencontres. Keeper a également disputé deux matchs dans la LNH avec les Panthers de la Floride.

Hughes prêche la patience

David Reinbacher a été la cible de commentaires négatifs sur les réseaux sociaux après que le Canadien l'eut sélectionné au cinquième rang du repêchage, mercredi soir à Nashville.

Certains partisans s'en sont pris à lui, alors qu'ils auraient préféré voir le Canadien choisir un attaquant comme le Russe Matvei Michkov.

Hughes s'est porté à la défense de l'arrière autrichien âgé de 18 ans samedi.

«Je ne sais pas quoi leur dire (aux partisans frustrés) sauf que nous avons confiance envers le joueur que nous avons repêché», a-t-il dit. «J'espère qu'ils vont lui accorder le temps de faire ses preuves sur la glace. Nous croyons avoir obtenu un très bon joueur, qui jouera pour nous pendant longtemps.»

«Nous sommes conscients que nos partisans sont passionnés par le repêchage parce que nous choisissions tôt», a-t-il ajouté. «Ils étaient passionnés l'an passé avec Shane Wright. Je ne peux pas dire que je suis surpris. Nous comprenons qu'il y avait beaucoup de discussions sur les réseaux sociaux au sujet de Michkov. Nous ne pouvons que leur demander d'être patients.»

Les partisans ont vite été charmés par Juraj Slafkovsky l'an dernier, après que le Tricolore l'eut préféré à Wright. La mission charme de Reinbacher commencera cette semaine au camp de développement, qui se poursuivra jusqu'à mardi au Complexe sportif Bell à Brossard.