De nombreux Canadiens n'ont pas l'intention d'utiliser tout leur temps de vacances avant la fin de l'année, suggèrent les résultats d'un nouveau sondage.

Selon l'enquête menée par Maru Public Opinion pour ADP Canada, environ 29 % des répondants ont indiqué qu'ils prendraient tout leur temps de vacances en 2022.

Bien qu'il s'agisse d'une amélioration par rapport à 2021 — alors que 27 % des personnes interrogées avaient dit prévoir utiliser tous leurs congés annuels — cela reste bien en deçà des niveaux d'avant la pandémie.

Heures supplémentaires

Le sondage a également révélé que de nombreux Canadiens consacraient des heures supplémentaires au travail avant de prendre des vacances, ce qu'ADP Canada appelle le «coût brut des vacances».

Près des deux tiers des personnes interrogées ont indiqué avoir travaillé plus longtemps avant ou après des vacances, les répondants ayant réalisé en moyenne 20 heures supplémentaires de travail avant et après une semaine de pause.

Il s'agit d'une amélioration par rapport à l'année dernière, lorsque la majorité des travailleurs interrogés par ADP Canada avaient déclaré avoir travaillé 21 heures supplémentaires avant et après des vacances.

Déconnecter du travail

Heather Haslam, vice-présidente du marketing chez ADP Canada, a souligné que les résultats de l'enquête indiquaient un «changement prometteur pour les travailleurs canadiens, alors que ceux-ci repensent leur temps pour se déconnecter du travail».

«Il est prometteur de voir une diminution du volume d’heures dépensées en coût brut des congés, et de voir que les Canadiens utilisent davantage les jours de vacances qui leur sont alloués», a-t-elle affirmé dans un communiqué.

Pourtant, les niveaux de vacances continuent de tomber en dessous des niveaux d'avant la pandémie, a ajouté Mme Haslam, notant que les résultats de l'enquête montrent qu'il reste du travail à faire pour garantir que les employés se déconnectent et se reposent.

«En aidant les travailleurs à prioriser des habitudes de vie saines au travail, les organisations peuvent ainsi contribuer à accroître l’engagement et le niveau de rétention des employés, a-t-elle fait valoir. (L'année) 2023 sera l’occasion pour les employeurs d’outiller leurs employés en termes de bien-être, en encourageant les travailleurs à se ressourcer et à se déconnecter, favorisant ainsi l’engagement et la productivité.»

Le sondage en ligne réalisé auprès de 811 travailleurs canadiens a été réalisé à la fin novembre.

L'organisme professionnel de l'industrie des sondages, le Conseil de recherche et d'intelligence marketing canadien, affirme que les sondages en ligne ne peuvent pas se voir attribuer une marge d'erreur, car ils n'échantillonnent pas la population au hasard.