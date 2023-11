Il est peu probable que des Canadiens puissent quitter Gaza dimanche, comme l'avait laissé entendre Affaires mondiales Canada, en raison de la suspension des opérations au point de passage frontalier de Rafah.

Ceci est une traduction d'un article de CTV News.

L'ambassadeur du Canada en Égypte, Louis Dumas, a dit lors d'une entrevue dimanche avec Vassy Kapelos, animateur de l'émission Question Period sur CTV: «Nous espérions que le poste serait ouvert aujourd'hui, mais il ne l'est toujours pas».



La frontière de Rafah entre Gaza et l'Égypte a été fermée pour la deuxième journée consécutive après l'échec des négociations visant à la maintenir ouverte pour permettre aux ressortissants étrangers de sortir. M. Dumas a indiqué que l'Égypte avait dépêché son ministre de la santé et le gouverneur du Nord-Sinaï au point de passage de Rafah dans l'espoir de faire avancer les négociations pour permettre aux civils de passer.

«Jusqu'à présent, la question n'a pas été résolue», a précisé M. Dumas.

Affaires mondiales Canada avait précédemment indiqué aux Canadiens qu'ils auraient pu quitter la bande de Gaza déchirée par la guerre «dès dimanche».

«Nous espérions, d'après toutes les indications que nous avions reçues, que 200 Canadiens pourraient passer dimanche — 216 le lendemain — mais un désaccord est survenu entre le Hamas, l'Égypte et Israël au sujet des personnes qui traversent la frontière», a-t-il déclaré. «Depuis lors, comme la frontière n'est pas opérationnelle, personne n'a réussi à passer.»

Les Canadiens ne sont pas les seuls ressortissants étrangers à ne pas pouvoir quitter Gaza dans le cadre des combats déclenchés par l'attaque du Hamas du 7 octobre, qui a tué plus de 1 400 civils et pris plus de 200 otages dans la bande de Gaza.

Israël a réagi en poursuivant ses frappes aériennes sur la bande de Gaza dans le but, selon les Forces de défense d'Israël, d'anéantir le Hamas. Selon le ministère de la santé de Gaza, dirigé par le Hamas, des milliers de civils sont morts dans la ligne de mire.

«Il y a beaucoup, beaucoup de pays qui attendent que leurs ressortissants arrivent», a expliqué M. Dumas. «Il y a près de 60 pays. Si l'on remonte à samedi, avant le blocage, environ 50% de ces 60 pays ont réussi à faire passer certains de leurs ressortissants.»

M. Dumas a ajouté que la Norvège, la Nouvelle-Zélande, la Suède et la Roumanie font partie des pays qui «n'ont pas encore réussi à faire passer leurs ressortissants».

Affaires mondiales Canada a indiqué dans une mise à jour samedi qu'il y avait 453 Canadiens enregistrés à Gaza et en Cisjordanie, ainsi que 5 755 Canadiens enregistrés en Israël et 18 028 au Liban. Ils ont indiqué que depuis la dernière mise à jour, ils ont été en contact avec «69 Canadiens, résidents permanents et membres de leur famille en Cisjordanie, 516 à Gaza et 51 en Israël».

Sept Canadiens ont été confirmés morts en Israël, et deux autres sont toujours portés disparus.

Affaires mondiales Canada a indiqué que l'Égypte autorisera toute personne ayant effectué la traversée à rester dans le pays pendant 72 heures au maximum et que des agents consulaires seront disponibles pour aider les Canadiens à se rendre au Caire et à poursuivre leur voyage vers le Canada. Le gouvernement canadien a déclaré qu'il fournirait également un hébergement, de la nourriture et des produits de première nécessité aux Canadiens qui traversent l'Égypte.

-Un texte de Matthew Talbot et de Mitchell Consky pour CTV News-