Le Canadien de Montréal a annoncé l'acquisition des droits de l'attaquant Alex Newhook de l'Avalanche du Colorado en retour des 31e (obtenu de la Floride) et 37e choix au total de Montréal en 2023 et du défenseur Gianni Fairbrother.

Âgé de 22 ans, Newhook a obtenu 30 points (14 buts, 16 aides) en 82 matchs avec l'Avalanche en 2022-2023 avant de récolter une aide en sept matchs en séries éliminatoires.

Depuis le début de sa carrière, le natif de St-John's, à Terre-Neuve, a cumulé 27 buts et 39 aides en 159 matchs avec l'Avalanche, qui l'avait sélectionné au premier tour (16e au total) en 2019.

Newhook s'ajoute au projet de reconstruction du directeur général Kent Hughes. L'attaquant, qui est toujours sans contrat pour la prochaine saison, n'a pas connu tout le succès qu'on attendait à son arrivée dans la LNH après avoir été dominant dans les rangs universitaires avec Boston College.

Principalement utilisé sur un 3e trio au Colorado au sein de l'une des meilleures formations de la LNH, Newhook pourrait obtenir de meilleures occasions de se mettre en valeur au sein de l'équipe dirigée par Martin St-Louis.

Le centre de 5'10'' et 190 lb a notamment aidé l'Avalanche à remporter la coupe Stanley en 2022 avec quatre aides en 12 matchs en séries.

Impliqué dans la transaction, Gianni Fairbrother avait été repêché au 77e rang du repêchage de 2019 par le Canadien. L'an dernier avec le Rocket de Laval, le défenseur de 22 ans a amassé un but et ajouté six mentions d'aide en 25 rencontres.