Les Canadiens qui ont investi dans des entreprises de cannabis ont perdu plus de 131 milliards de dollars, selon les données recueillies par le cabinet d'avocats Miller Thomson, qui a calculé les pertes totales de 183 producteurs de cannabis cotés en bourse et agréés.

Ce texte est une traduction d'un article de CTV News.

C'est un chiffre stupéfiant qui, s'il était reparti par habitant, équivaudrait à une perte d'environ 43 000 $ par citoyen canadien.

Larry Ellis, un avocat du cabinet, souligne à CTV National News qu'il «ne connaît pas beaucoup d'investisseurs canadiens qui peuvent se permettre de perdre 40 000 $ individuellement».



Beaucoup pointent maintenant du doigt le déploiement de la légalisation par le gouvernement fédéral, tout en notant que le marché noir est en plein essor.

Difficile parcours

Levon Kostanyan pensait avoir trouvé l'emplacement idéal pour son magasin de vente au détail de cannabis dans une rue piétonne animée du centre-ville de Toronto. Il a ouvert ses portes en septembre 2021. Douze mois plus tard, il a été contraint de fermer.

M. Kostanyan dit qu'il a encore trois ans sur son bail. Avec un loyer de 6 000 $ par mois, il admet que «la faillite est peut-être le seul moyen de sortir d'ici». Il a dépensé près de 300 000 $ pour son magasin de détail, sa famille lui prêtant la majeure partie de l'argent.

«La licence m'a coûté 10 000 $ pour cet emplacement. Ensuite, j'ai eu toutes mes rénovations, c'était environ 150 000 $. Ensuite, j'ai eu le loyer et les frais de fonctionnement, c'est 60 000 $. Ensuite, j'avais un inventaire de 50 000 $. Donc, nous sommes déjà à 280 000 $, et cela n'inclut pas la masse salariale des employés et les frais généraux comme ça», a déclaré M. Kostanyan à CTV National News.

Lorsqu'il a choisi son emplacement, il y avait un magasin de cannabis au marché noir à deux portes du sien, mais il s'est dit qu'il serait fermé rapidement ou que le gouvernement modifierait sa législation pour lui permettre de concurrencer un magasin non réglementé qui continue d'offrir beaucoup produits comestibles plus puissants.

Mais cela n'est jamais arrivé.

« De mon point de vue, j'ai tout fait. J'ai demandé toutes les licences; J'ai tout fait. Pourquoi devrais-je faire faillite?», a demandé M. Kostanian.

Le magasin d'à côté voit un flux constant de clients et est en mesure de vendre des produits à base de cannabis sans réglementations ni taxes gouvernementales.

«Ils n'ont rien fait pour les fermer. Pour l'instant, cela ne sert à rien d'ouvrir un magasin. Je veux dire, il y a trop de concurrence. Les marges sont très faibles», a ajouté M. Kostanyan.

Actuellement à Toronto, il y a plus de magasins de cannabis que de Tim Hortons.

L'entreprise de Me Ellis a aidé des dizaines de sociétés de cannabis à réorganiser leurs activités alors qu'elles se battent pour rester à flot.

«C'est une industrie qui a été créée par le gouvernement canadien et franchement vouée à l'échec», dit Me Ellis.

Culture non réglementée

CTV National News a obtenu l'accès à une installation de culture non réglementée de 10 000 pieds carrés dans le sud de l'Ontario. On nous a emmenés faire un tour à l'intérieur où environ 1 600 plantes sont à divers stades de croissance. Tous les quelques mois, une culture est récoltée et une nouvelle est plantée.

Paul Maris appelle l'espace une installation coopérative de marijuana médicale et affirme que «la fleur qui sort de cet environnement médical n'est pas différente de celle qui sort d'un établissement agréé. La seule gouvernance nécessaire pour accéder à n'importe quelle étagère de consommation sur le marché de détail est un certificat d'analyse.»

M. Maris dit que des milliers de plantes sont autorisées à être cultivées dans l'exploitation tentaculaire en utilisant les licences de marijuana médicale délivrées à seulement quatre personnes par le gouvernement fédéral. Il dit que le cannabis dans l'établissement est partagé avec des utilisateurs médicinaux qui ne paient que le quart du prix pour faire pousser leurs plantes ici au lieu d'acheter le produit auprès d'un producteur ou d'un détaillant agréé.

Cependant, des inquiétudes sont partagées quant au fait que la quantité révélatrice de cannabis cultivé à l'aide de licences médicales dans certaines installations se retrouve sur le marché non réglementé.

«Quand vous voyez les volumes que ces différents producteurs [médicaux] produisent, c'est un instinct décent de penser que ça va ailleurs», a déclaré Me Larry Ellis.

Paul Maris n'est pas d'accord.

« Je ne connais pas ce marché noir dont vous parlez. Je connais des patients médicaux qui sont soutenus par des coopératives comme celle-ci », a-t-il déclaré.

M. Maris admet qu'il cultive de la marijuana depuis plus de deux décennies, bien avant la légalisation, et qu'il a par conséquent un casier judiciaire.

«J'ai dû partir et purger une peine pour complot en vue de faire du trafic de cannabis, et cela m'a empêché de posséder plus de 10% d'une entreprise de cannabis», a-t-il déclaré.

M. Maris croit que ce sont des individus comme lui qui ont les connaissances nécessaires pour aider à rendre le marché canadien de la marijuana viable pour l'avenir, et il appelle les gouvernements fédéral et provinciaux à assouplir leurs restrictions sur qui peut participer au «soi-disant système juridique» du pays.»

Actuellement, un examen attendu depuis longtemps de la Loi sur le cannabis du Canada est en cours. Le gouvernement fédéral affirme qu'une partie de son objectif est de cultiver une «industrie juridique diversifiée et compétitive composée de petits et de grands acteurs pour déplacer le marché illicite».

Bien que pour M. Kostanyan et tant d'autres propriétaires de petites entreprises de vente au détail, toute modification législative à la Loi sur le cannabis soit tout simplement trop tardive. Des centaines de magasins de détail indépendants devraient fermer à travers le pays cette année.

Alors qu'il emballe ses dernières boîtes et verrouille ses portes pour de bon, M. Kostanyan ne mâche pas ses mots.

«Je me suis fait avoir par le gouvernement à 100%. Le nombre de magasins illégaux ne cesse d'augmenter, le nombre de magasins légaux ne cesse de diminuer. Alors, à quoi bon tout ça si ça ne marche pas ?»