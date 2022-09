La pandémie a donné aux Canadiens l'occasion de repenser leurs objectifs financiers, nombre d'entre eux ayant déménagé ou changé de carrière tandis que certains recommencent à planifier de voyager, révèle une nouvelle étude.

L'enquête, menée par Maru Public Opinion pour le compte de la Banque CIBC au début du mois d'août, a révélé que 67% des Canadiens avaient réévalué leurs priorités depuis le début de la pandémie, alors que les restrictions liées à la COVID-19 sont maintenant terminées.



Maru a interrogé environ 1500 adultes canadiens sélectionnés au hasard au sein d'un groupe de panélistes au sujet de leurs habitudes de planification financière actuelles et celles des deux dernières années.

Les personnes interrogées ont indiqué avoir pris des décisions de vie importantes pendant la pandémie. Quelque 17% d'entre eux ont changé d'emploi, et 12% d'entre eux ont déménagé dans une nouvelle maison.

En ce qui a trait à l'avenir, 36% des Canadiens interrogés disent prévoir voyager au cours des 12 prochains mois et 13% ont l'intention de faire un achat important.

Selon les résultats du sondage, plus de la moitié des Canadiens interrogés estiment que leur situation financière actuelle les empêche d'apporter des changements dans leur vie, notamment avec la hausse du coût de la vie. Pas moins de 75% des répondants affirment qu'ils se concentrent désormais davantage sur des objectifs plus petits et plus pratiques.

L'organisme professionnel de l'industrie des sondages, le Conseil de recherche et d'intelligence marketing canadien pour la recherche, affirme que les sondages en ligne ne peuvent pas se voir attribuer une marge d'erreur, car ils n'échantillonnent pas la population au hasard.