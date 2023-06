Le thérapeute du sport en chef Graham Rynbend et le physiothérapeute en chef Donald Balmforth ne seront pas de retour avec le Canadien de Montréal.

Un porte-parole de l'équipe a confirmé la nouvelle à La Presse Canadienne en début de soirée mardi, après que l'animateur Tony Marinaro eut ébruité l'information sur les réseaux sociaux. Puisque le statut contractuel des deux employés n'était pas connu, la personne n'était pas en mesure de préciser s'il s'agit de congédiements ou d'une situation où leur contrat ne sera pas renouvelé.

Breaking: Hearing that Donald Balmforth (Head Physio) and Graham Rynbend (Head Atlhletic Therapist) of the @CanadiensMTL have been relieved of their duties. #TheSickPodcast#GoHabsGo #NHL pic.twitter.com/fn98WeD9e3