La musicienne Allison Russell a remporté le prix de la meilleure performance «american roots» pour sa chanson Eve Was Black.

La chanteuse originaire de Montréal a accepté le prix lors d'une cérémonie diffusée avant le gala principal au cours de laquelle la plupart des 94 Grammy sont remis.

Elle a remercié sa collègue musicienne Brandi Carlile d'avoir ouvert les portes de la musique folk et américaine à un éventail d'artistes nouveaux et diversifiés.

Il s'agit de la première victoire d'Allison Russell qui avait totalisé huit nominations au cours des trois dernières cérémonies des Grammy.

La grande chanteuse canadienne Joni Mitchell, a été récompensée dans la catégorie du meilleur album folk, en compétition avec son compatriote Rufus Wainwright. Le chef de l’Orchestre Métropolitain de Montréal, Yannick Nézet-Séguin, a quant à lui remporté le prix du meilleur enregistrement d'opéra pour «Blanchard: Champion».

Les autres prix

Phoebe Bridgers et son groupe ont rapidement pris les devants de cette 66e cérémonie des Grammy Awards, remportant quatre trophées avant la diffusion principale et apportant une énergie contagieuse à la cérémonie de première.

L'animateur-compositeur Justin Tranter lui a décerné dimanche le premier prix, celui de la meilleure performance en duo ou en groupe pop, qui a été décerné à elle et à SZA pour Ghost in the Machine.

Phoebe Bridgers n'était pas là pour recevoir ce prix, mais elle a pu grimper sur la scène avec son groupe Boygenius - composé d'elle, Lucy Dacus et Julian Baker - lorsqu'ils ont remporté leur premier Grammy en tant que groupe pour la meilleure performance rock pour Not Strong Enough.

«Ô mon Dieu, j'ai envie de vomir», a lancé Lucy Dacus lors de son discours de remerciement. «Ce n'est pas réel. Merci.» «La musique m'a sauvé la vie», a ajouté Julian Baker. «N'importe qui peut faire partie d'un groupe.»

Quelques minutes plus tard, ils sont revenus sur scène pour la meilleure chanson rock et le meilleur album de musique alternative.

Le premier prix d'une des trois nouvelles catégories en 2024, meilleur enregistrement pop dance, a été décerné à Kylie Minogue pour Padam Padam – sa première victoire en 18 ans.

Environ 80 prix seront distribués en prédiffusion, dont celui décerné à la vedette mexicaine Peso Pluma, dans la catégorie du meilleur album de musique mexicaine pour son opus Genesis.

En début d'après-midi, «Barbie» a rapidement mis la main sur deux prix Grammy: pour la meilleure bande-son pour les médias visuels et pour la meilleure chanson écrite pour les médias visuels, What Was I Made For. Billie Eilish et Finneas sont arrivés en début d'après-midi afin de récupérer ce prix.

«Je suis sous le choc», a déclaré Billie Eilish. «Je m'attendais à faire demi-tour et à partir.»

«Je tiens à remercier nos parents, notre père, qui a travaillé comme ouvrier du bâtiment chez Mattel Corporation pendant une grande partie de notre enfance pour garder de la nourriture sur la table», a tenu à souligner Finneas.

Des dizaines de stars ont commencé à arriver tôt, les premières arrivées donnant au tapis un mélange de noir classique et de couleurs chatoyantes et audacieuses.

La meilleure performance musicale africaine, une nouvelle catégorie qui vise à mettre en valeur les traditions musicales régionales et à reconnaître «les enregistrements qui utilisent des expressions locales uniques de tout le continent africain», a été décernée à la chanteuse sud-africaine Tyla pour sa célèbre chanson Water. Il s’agit de sa première nomination et victoire aux Grammy Awards. «Je n'aurais jamais pensé dire que j'ai gagné un Grammy à 21 ans», a-t-elle déclaré dans son discours de remerciement. «L’année dernière, Dieu a décidé de changer ma vie.»

Jimmy Jam a présenté l'essentiel des catégories R&B et rap, qui comprenaient la meilleure performance R&B traditionnelle. Celui-ci est allé à PJ Morton et Susan Carol pour «Good Morning», un beau moment, mais qui signifiait que Hazel Monét, la fille de deux ans de Victoria Monét, avait perdu l'opportunité de devenir la plus jeune lauréate d'un Grammy de tous les temps.

La meilleure performance rap est revenue à Killer Mike et Andrr 3000, Future et Eryn Allen Kane pour «Scientists & Engineers». Cela signifie que Killer Mike a mis la main sur son premier Grammy en 21 ans, depuis que The Whole World lui a permis de remporter le prix de la meilleure performance rap par un duo ou un groupe en 2003. C'est aussi une première nomination et une victoire pour Eryn Allen Kane. Et comment pouvaient-ils ne pas gagner: la chanson remarquable mettait en vedette la voix rauque de Future, le superbe chant de Kane et les meilleures lignes livrées par Killer Mike et Andre 3000.

Peu de temps après, ils ont été également récompensés dans la catégorie de la meilleure chanson rap. Killer Mike a ensuite remporté le prix du meilleur album rap pour Michael, s'exclamant: «C'est un balayage ! C'est un balayage !»

Brandy Clark, qui a été nommée pour 17 prix Grammy au cours de sa carrière – dont six cette année – a remporté son premier prix pour la meilleure performance «americana» pour son morceau Dear Insecurity. «Je remercie ma mère d'avoir toujours cru en moi, quels que soient mes rêves fous», a-t-elle souligné. «Et surtout, je tiens à remercier Brandi Carlile d'avoir réalisé ce disque avec moi.»

Michelle Obama a remporté un Grammy pour le meilleur livre audio, narration et enregistrement pour The Light We Carry: Overcoming In Uncertain Times, battant Meryl Streep, Williams Shatner, Rick Rubin et le sénateur Bernie Sanders. Lorsque les nominations dans cette catégorie ont été annoncées pour la première fois, certains admirateurs ont été choqués que les mémoires du prince Harry, Spare, aient échappé à toute reconnaissance.

Acceptant le prix du meilleur album vocal pop, son 13e Grammy, Taylor Swift a révélé qu'elle gardait un secret depuis deux ans.

«Mon tout nouvel album sort le 19 avril. Il s'appelle The Tortured Poets Department. Je vais aller publier la couverture tout de suite en coulisses», a-t-elle annoncé.Les femmes sont en tête des nominations pour les prix Grammy dans la plupart des catégories, alors on peut s'attendre à voir les projecteurs sur les nommées féminines au fil de la soirée.

Billie Eilish accumule les éloges pour What Was I Made For? de la bande sonore de Barbie, remportant notamment le prix de la chanson de l'année.

Le comédien Trevor Noah est à l'animation de la cérémonie pour une quatrième année consécutive.